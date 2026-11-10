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Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firariye operasyon! Gizli bölmede yakalandı

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Melih Kadir Yılmaz

Silivri'de 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan firari hükümlünün saklandığı eve polis operasyon düzenledi. Şüpheli, yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına gizlenirken, ekipler şahsı kıskıvrak yakaladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Silivri de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firariye operasyon! Gizli bölmede yakalandı 1

SİLİVRİ'DE EVDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Farklı tarihlerde ve illerde işlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan F.D. (51) isimli hükümlünün İstanbul Silivri’de bir evde saklandığı tespit edildi.

Silivri de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firariye operasyon! Gizli bölmede yakalandı 2

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yürütülen takip ve saha çalışmaları neticesinde şüphelinin Silivri'de bulunduğu adrese dün operasyon gerçekleştirildi.

Silivri de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firariye operasyon! Gizli bölmede yakalandı 3

ÖZEL YAPTIRDIĞI DOLABIN ARKASINDA YAKALANDI

Firari hükümlünün, yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandığı anlaşıldı. Polisin titiz takibiyle gizlendiği yer tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri firari
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