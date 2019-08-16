17 Ağustos depreminde kaybolan çocuklar belgesel oldu: 45 Saniye

Kocaeli’de merkez üssü Gölcük olan 7.4 şiddetindeki büyük depremin üzerinden 20 yıl geçti. Binlerce kişinin ölümüne, on birlerce kişinin yaralanmasına sebep olan büyük felaketin sonucunda onlarca çocuk ise ortadan kaybolmuş ve bir daha aileleri onlardan haber alamamıştı. Ailelerin hala çocuklarına kavuşma çabalarını ve umutlarını konu alan belgesel filmin yapımcısı ve yönetmeni Berk Erözer.

“45 Saniye” ismiyle hazırlanan filmin çekimleri 6 ay sürdü. Çekimleri Gölcük’te gerçekleşti ve iki kayıp ailesinin hayatı konu edinildi. Belgeselde 20 yıldır çocukları Gözde’yi arama çabalarını sürdüren Karamert ailesi ve uzun mücadeleler sonucu oğlu Serkan’ı depremden 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulan Cebeci ailesinin yaşadıkları yer alıyor.

Yönetmen Berk Erözer depremi İzmit’te yaşadığını ve kayıp ailelerinin sesi olmak için belgeseli çektiğini belirtti. Erözer, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu, olası depremlerde yeterli önlemler alınmadığı takdirde, geriye ömür boyu süren acılar bıraktığını söyledi.

Belgeselin en uzun süren 45 saniyede hayatları değişen iki ailenin dramını konu aldığını belirten yönetmen, yaşanan iki acının tek ortak noktasının ise ihmalkarlık olduğunu belirtti. Festivallerde gösterilmesi planlanan belgesel film Eylül ayında ise beyazperdede olacak.





