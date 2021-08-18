17 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi, film ve programlarda hangi yapım birinci oldu?

Show TV'de Güldür Güldür Show, Şahsiyet, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ATV'de Belleville Polisi, Şans Kapıyı Çalınca, Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, Star TV'de Ada Masalı, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Pelin Çift İle Gündem Ötesi, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar ekrana geldi. Yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor.

17 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

17 Ağustos tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. 17 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı.



