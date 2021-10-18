17 Ekim reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

17 Ekim 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Yalancılar ve Mumları, Star TV'de Aykut Enişte, Show TV'de En Büyük Şaban, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

17 EKİM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Güblin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat Özet yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 MEVLID GECESI TRT 1

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 YALANCILAR VE MUMLARI FOX

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MEVLID KANDILI OZEL ATV

10 MEVLID GECESI TRT 1



