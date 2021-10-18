17 Ekim reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yalancılar ve Mumları mı birinci oldu?

17 Ekim 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Yalancılar ve Mumları, Star TV'de Aykut Enişte, Show TV'de En Büyük Şaban, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.
17 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Güblin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat Özet yer aldı.
1 TESKILAT TRT 1
2 YARGI KANAL D
3 TESKILAT (OZET) TRT 1
4 YARGI (OZET) KANAL D
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 MEVLID GECESI TRT 1
8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
9 HAVA DURUMU KANAL D
10 YALANCILAR VE MUMLARI FOX
1 TESKILAT TRT 1
2 YARGI KANAL D
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 YARGI (OZET) KANAL D
5 TESKILAT (OZET) TRT 1
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MEVLID KANDILI OZEL ATV
10 MEVLID GECESI TRT 1
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