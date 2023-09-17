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  4. 17 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Bambaşka Biri, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

17 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Bambaşka Biri, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

17.09.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Bambaşka Biri, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 17 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Bambaşka Biri, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 17 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, Bambaşka Biri, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 17 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları...

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (10 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

10 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 GONUL DAGI (TKR) TRT 1
6 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV
7 RECEP IVEDIK (T.S) FOX
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 EN BUYUK SABAN (T.S) SHOW TV
10 DILEK TASI (TKR) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
5 DILEK TASI (TKR) KANAL D
6 KANAL D ANA HABER KANAL D
7 GONUL DAGI (TKR) TRT 1
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 HABER ONU SHOW TV
10 SICAK GELISME KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 GONUL DAGI (TKR) TRT 1
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
6 KANAL D ANA HABER KANAL D
7 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 RECEP IVEDIK (T.S) FOX
10 DILEK TASI (TKR) KANAL D

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