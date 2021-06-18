17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dizi, film ve programların reyting sonuçları…

Perşembe akşamı Star TV'de Akrep dizisinin final bölümü, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, TV8'de Survivor, Show TV'de Şark Bülbülü gibi dizi ve filmler ekrana geldi. Reyting yarışında izleyicinin en çok ilgisini çeken yapım birinci oldu.

17 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları paylaşılır paylaşılmaz sayfamızda yer alacak.

10 Haziran Perşembe (Geçtiğimiz hafta) reyting sonuçları ise şöyleydi;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR EKSTRA TV8

9 MERKEZI ISTIHBARAT (Y.S) SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D



