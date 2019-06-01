17 kişiyi baz istasyonu kurup kira vereceğiz diyerek binlerce TL dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre, Denizli, Manisa, Uşak, Isparta, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla kentlerinde toplam 17 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli’de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gittikleri kentlerdeki köylerde arazi sahiplerine GSM şirketlerinden geldiklerini söyleyip, şirketlere ait kimlik beyan ettikten sonra ‘arazinize baz istasyonu kurup yıllık yaklaşık 100 bin TL kira vereceğiz ancak vergisini vermeniz gerekiyor’ diyerek 3-5 bin TL arasında değişen parayı müştekilerden aldıktan sonra sırra kadem basan örgüt üyeleri yakayı ele verdi.
ŞÜPHELİLER ARAÇLARIYLA BİRLİKTE YAŞANDI
Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri önce örgüt üyelerinin olayda kullandıkları ve sahte plakalı olan aracın gerçek plakasını tespit etti. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli 8 kişinin Tavas ve Kale çevresinde olduğunu öğrenince yakın takip başlattı. Yapılan titiz takip sonrası şüpheliler kullandıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
ÖRGÜT ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şahısların yapılan üst ve araç aramalarında ise 1 adet sahte plaka, 2 adet GSM şirketlerine ait sahte görevli belgesi, 16 adet sahte kiralama sözleşmesi, 1 adet sahte yetkilendirme belgesi, 50 adet kartvizit, 1 adet matkap, 24 adet farklı kişi ve kurumlara ait kaşe, 122 adet başkalarına ait kimlik fotokopisi ele geçirildi.
Şahıslar işlemlerinin ardından Tavas Adliyesine sevk edildiler. (İHA)
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