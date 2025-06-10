Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

17 milyarlık altın bulundu! Dünyanın en zengin gemi batığına aitmiş! İki ülke arasında mülkiyet iddiası...

San José isimli İspanyol savaş gemisinin batığı bulunmuştu. Batık, yeni keşiflerle yeniden gündeme geldi. Robotik dalış araçlarıyla Kudüs haçı, kale ve aslan motifleriyle süslenmiş sikkeler bulundu.

17 milyarlık altın bulundu! Dünyanın en zengin gemi batığına aitmiş! İki ülke arasında mülkiyet iddiası...

Kolombiya açıklarında "dünyanın en zengin gemi batığı" olarak bilinen bölgede bulunan altın sikkelerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Araştırmacılar 1708 yılında İngiliz savaş gemileriyle yaptığı top düellosu sırasında batan hazine gemisi İspanyol kalyonu San José'ye ait olduğunu doğruladı.

xmcyrH5p5F4AoNNYaA7WbT-1200-80.j

1700'LÜ YILLARDA BASILMIŞ

Kolombiya hükümeti ve araştırmacılar, uzaktan kumandalı robotik dalış araçları (ROV) kullanarak batığın çevresindeki deniz tabanını inceledi ve altın sikkeler ortaya çıkarıldı. Bu sikkelerin üzerinde kale ve aslan figürlerinin yanında Kudüs haçı gibi güçlü semboller bulunuyor. 1700’lü yıllarda Lima Darphanesi’nde basılan ve yaklaşık 27 gram ağırlığında olan sikkeler, kolonyal dönemin izlerini taşıyor. Sikkelerin bir kısmı, dönemin metal saflığı test uzmanları tarafından çekiçle işlenmiş özel damgalarla süslenmiş.

images

Kolombiya hükümeti, bu hazinenin bir kısmını henüz inşa edilmemiş bir müzede sergilemeyi düşünüyor. Fakat İspanyol hükümeti, hazinenin donanma gemilerinin ait olduğu ülkeye iade edilmesi gerektiğini savunarak mülkiyet iddiasında bulunuyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gençler Ölüm yolculuğu yapıyorlar! Tehlikeli akımı çekip TikTok'ta paylaşıyorlarGençler Ölüm yolculuğu yapıyorlar! Tehlikeli akımı çekip TikTok'ta paylaşıyorlar
Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdiBabası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi

Anahtar Kelimeler:
batik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Estetiğini beğenmeyince kabusu yaşadı! Mahkemeden emsal karar...

Estetiğini beğenmeyince kabusu yaşadı! Mahkemeden emsal karar...

Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi

Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi

Yunanistan'a gitti, paylaştığı hesap olay oldu! Ucuz diyen de pahalı diyen de var

Yunanistan'a gitti, paylaştığı hesap olay oldu! Ucuz diyen de pahalı diyen de var

Gişe rekortmeni film 3. seriyle geliyor! Başroller belli oldu!

Gişe rekortmeni film 3. seriyle geliyor! Başroller belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.