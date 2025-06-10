17 milyarlık altın bulundu! Dünyanın en zengin gemi batığına aitmiş! İki ülke arasında mülkiyet iddiası...

Kolombiya açıklarında "dünyanın en zengin gemi batığı" olarak bilinen bölgede bulunan altın sikkelerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Araştırmacılar 1708 yılında İngiliz savaş gemileriyle yaptığı top düellosu sırasında batan hazine gemisi İspanyol kalyonu San José'ye ait olduğunu doğruladı.

1700'LÜ YILLARDA BASILMIŞ

Kolombiya hükümeti ve araştırmacılar, uzaktan kumandalı robotik dalış araçları (ROV) kullanarak batığın çevresindeki deniz tabanını inceledi ve altın sikkeler ortaya çıkarıldı. Bu sikkelerin üzerinde kale ve aslan figürlerinin yanında Kudüs haçı gibi güçlü semboller bulunuyor. 1700’lü yıllarda Lima Darphanesi’nde basılan ve yaklaşık 27 gram ağırlığında olan sikkeler, kolonyal dönemin izlerini taşıyor. Sikkelerin bir kısmı, dönemin metal saflığı test uzmanları tarafından çekiçle işlenmiş özel damgalarla süslenmiş.

Kolombiya hükümeti, bu hazinenin bir kısmını henüz inşa edilmemiş bir müzede sergilemeyi düşünüyor. Fakat İspanyol hükümeti, hazinenin donanma gemilerinin ait olduğu ülkeye iade edilmesi gerektiğini savunarak mülkiyet iddiasında bulunuyor.