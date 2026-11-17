Papa 14'üncü Leo, akciğer kanseri ameliyatından sonra 2 günlük Güney Amerika turuna çıktı. Papa 14'üncü Leo'nun Peru'da son ayininden önce geleneksel papamobil yolculuğu sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

TESPİH ATILMASINA RAĞMNE YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Papa 14'üncü Leo'ya halkı selamlarken tespih fırlatıldı. Atılan tespih Papa'nın yüzüne isabet etti. Papa, tespih atılmasına rağmen yoluna devam etti ve ayin planlandığı gibi başladı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamalaya göre ayine yaklaşık 1,5 milyon kişi katıldı. US News'un aktardığına göre Papa, Peru'nun "vatanı" olduğunu ilan etti ve Cumhurbaşkanı Keiko Fujimori ile birlikte milli marşı söyledi.

Leo burada yaptığı konuşmada, "Bana burada piskopos olmayı öğrettiniz ve bu sefer de Petrus'un halefi olarak hizmet etme konusunda biraz daha fazla şey öğrendim. Kendimi evimde gibi hissettim ve bana kilisenin gerçekten bir aile olduğunu hatırlattınız" dedi.