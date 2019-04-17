17 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Cuma günü, döviz kurlarının desteği ile 242,4 TL’ye kadar yükselen gram altın, önceki gün kapanışına göre %0,60 hareket gösterdi. 24 ayar külçe altın, pazartesi günü 239,70 TL’den alınıp 239,90 TL’den satılıyordu. Salı günü bu fiyatlarda düşüş gerçekleşti. Alış fiyatı 239,10 TL, satış fiyatı 239,30 TL olarak işlem gördü. 17 Nisan Kapalıçarşı fiyatlarına göre çeyrek altının alış fiyatı 379,87 TL, satış fiyatı ise 388,27 TL olarak belirleniyor.

Global altın fiyatlarında düşüş olmasına rağmen, Dolar-TL kurunda yukarı gerçekleşen hareket dolayısı ile TL bazlı altın fiyatlarının yükseldiği görülüyor. TRY bazlı altın fiyatlarında 241,20 TL üzerine çıkış ve bu bölgede stabilizasyon gerçekleşirse yukarıya doğru hareketlenmeler yaşanma ihtimalinin mümkün olduğu belirtiliyor. Analistlere göre 242,50 TL seviyesi üzerinde stabilizasyon gerçekleşirse 243,60 TL ve 246 TL seviyelerinde direnç izlenebileceği vurgulanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin görüşmelerinden gelen olumlu haberler sonrası, risk artışı, değerli metalde satış baskısı oluşturuyor. Sanayi ve imalat üretimi verilerinin beklenenin altında olmasına rağmen güçlenen dolar endeksi de satış yönlü işlemleri destekleyerek artırdı. Güne oldukça zayıf başlayan altının, gün içinde 1285 seviyesi altına indiği, 2019 başlarından bu yana görülmeyen 1275 desteğinin kapanışta test edildiği görülüyor. Bu seviye altındaki kapanışlar da emtia üzerinde satış yönlü baskıyı artırabiliyor. Uzmanlar, bu durumda 1272, 1268 ve 1265 desteklerinin önem kazanacağını, 1275 üzerinde stabilizasyon olursa toparlanma hareketlerine geçebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, durumun bu şekilde gelişmesi devam ederse direnç seviyeleri olarak 1278, 1282, 1285 ve 1290 izlenebileceği vurgulanıyor. TRY bazlı altın fiyatlarında USDTRY kurundaki hareketlerin çok büyük rolü olacağı belirtilirken, 16 Nisan’ın önemli seviyesini 241,20 – 242,50 bölgesi, destekleri 241,20 – 238,70 – 237,00 ve dirençleri 242,50 – 243,60 – 246,00 olarak bildiriyor.