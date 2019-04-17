17 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Cuma günü, döviz kurlarının desteği ile 242,4 TL’ye kadar yükselen gram altın, önceki gün kapanışına göre %0,60 hareket gösterdi. 24 ayar külçe altın, pazartesi günü 239,70 TL’den alınıp 239,90 TL’den satılıyordu. Salı günü bu fiyatlarda düşüş gerçekleşti. Alış fiyatı 239,10 TL, satış fiyatı 239,30 TL olarak işlem gördü. 17 Nisan Kapalıçarşı fiyatlarına göre çeyrek altının alış fiyatı 379,87 TL, satış fiyatı ise 388,27 TL olarak belirleniyor.
Global altın fiyatlarında düşüş olmasına rağmen, Dolar-TL kurunda yukarı gerçekleşen hareket dolayısı ile TL bazlı altın fiyatlarının yükseldiği görülüyor. TRY bazlı altın fiyatlarında 241,20 TL üzerine çıkış ve bu bölgede stabilizasyon gerçekleşirse yukarıya doğru hareketlenmeler yaşanma ihtimalinin mümkün olduğu belirtiliyor. Analistlere göre 242,50 TL seviyesi üzerinde stabilizasyon gerçekleşirse 243,60 TL ve 246 TL seviyelerinde direnç izlenebileceği vurgulanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin görüşmelerinden gelen olumlu haberler sonrası, risk artışı, değerli metalde satış baskısı oluşturuyor. Sanayi ve imalat üretimi verilerinin beklenenin altında olmasına rağmen güçlenen dolar endeksi de satış yönlü işlemleri destekleyerek artırdı. Güne oldukça zayıf başlayan altının, gün içinde 1285 seviyesi altına indiği, 2019 başlarından bu yana görülmeyen 1275 desteğinin kapanışta test edildiği görülüyor. Bu seviye altındaki kapanışlar da emtia üzerinde satış yönlü baskıyı artırabiliyor. Uzmanlar, bu durumda 1272, 1268 ve 1265 desteklerinin önem kazanacağını, 1275 üzerinde stabilizasyon olursa toparlanma hareketlerine geçebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, durumun bu şekilde gelişmesi devam ederse direnç seviyeleri olarak 1278, 1282, 1285 ve 1290 izlenebileceği vurgulanıyor. TRY bazlı altın fiyatlarında USDTRY kurundaki hareketlerin çok büyük rolü olacağı belirtilirken, 16 Nisan’ın önemli seviyesini 241,20 – 242,50 bölgesi, destekleri 241,20 – 238,70 – 237,00 ve dirençleri 242,50 – 243,60 – 246,00 olarak bildiriyor.
16 Nisan kapanışı ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar borsası günlük bülteni yayımlanmıştı. Bu bültene görü 16 Nisan kıymetli madenler piyasası altın işlem hacmi 1.247 Kg olarak gerçekleşti. En yüksek işlem miktarı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş’de görülürken bunu Vakıf Katılım Bankası takip etti. En düşük işlem miktarı T. Garanti Bankası A.Ş’de gerçekleşti. İşlem sayısında ise Vakıf Katılım Bankası liste başında yer aldı. Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ikinci sırada işlem yapılan şirket oldu. En az işlem sayısı da T. Halk Bankası A.Ş’de gerçekleşti.
16 Nisan altın fiyatları şöyle:
16 Nisan akşamı itibarı ile gram altın alış fiyatı 236,71 TL, satış fiyatı 236,76 TL oldu. İşlem farkı -3,554 ve yüzdelik dilimde %-1,48 olarak ölçüldü.
22 Ayar Bilezik Gram alış fiyatı 217,56 TL ve satış fiyatı 217,74 olarak kaydedildi. İşlem farkı -1,36 olurken bu farkın yüzdelik yansıması %-0,62 olarak gerçekleşti.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.588,00 TL ve satış fiyatı 1.604,00 TL oldu. İşlem farkı -10 olurken yüzdelik olarak %-0,62 ölçüldü.
Yarım Altın fiyatı 760,99 TL satış ve 780,73 TL alış olarak gerçekleşti. İşlem farkı -4,87 ve yüzdelik dilimde %-0,62 oldu.
Çeyrek Altın fiyatı alışta 381,69 TL ve satışta 390,36 TL olarak kaydedildi. İşlem farkı -2,44 ve yüzdelik dilimde %-0,62 olarak ölçüldü.
Ata Altını alış fiyatı 1.574,46 TL ve satış fiyatı 1.613,98 TL olarak gerçekleşti. İşlem arkı -10,07 ve yüzde olarak %-0,62 değeri ölçüldü.
Ons Altın/Dolar alış 1.276,65 ve satış 1.276,93 olarak kaydedildi. İşlem farkı -11,16 ve %-0,87 yüzdelik ölçüm belirlendi.
17 Nisan altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın alış 237,42 TL, satış 237,47 TL
22 Ayar Bilezik Gram alış 217,80 TL, satış 219,80 TL
Cumhuriyet altını alış 1588,00 TL, satış 1604,00 TL
Yarım altın alış 757,37 TL, satış 776,53 TL
Çeyrek altın alış 379,87 TL, satış 388,27 TL
Ata altını alış 1566,97 TL, satış 1605,30 TL
Ons Altın / Dolar alış 1277,66, satış 1277,83
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