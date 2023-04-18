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  4. 17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Ömer, Alparslan Büyük Selçuklu 17 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Ömer, Alparslan Büyük Selçuklu 17 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

18.04.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Nisan reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Ömer, Veda Mektubu, Alparslan Büyük Selçuklu ve Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Nisan Pazartesi reyting sonuçları...

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Ömer, Alparslan Büyük Selçuklu 17 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

17 Nisan reyting sonuçları ile ilgili aramalar sıklaştı. Dün akşam yayınlanan yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından merak edildi. Haftanın ilk gününde Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer ve Veda Mektubu TOTAL ve AB reyting sonuçları sıralamasında iyi yer edinebilmek için mücadele etti. İşte 17 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 NİSAN AÇIKLANDI MI?

17 Nisan Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer yer aldı.

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