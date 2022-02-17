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17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? 17 Şubat neden Dünya Kediler Günü? Dünya Kediler Günü sözleri ve mesajları!

17.02.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kediler Günü, her yıl kediseverler tarafından 17 Şubat tarihinde kutlanıyor. Birçok özel gün olduğu gibi yakın dostlarımız kedilerin de bir günü var hem de dünya çapında bilinen bir gün. 17 Şubat Dünya Kediler Günü adı üzerinde tüm dünyada kutlanılan bir gündür. 17 Şubat'ın Dünya Kediler Günü olduğunu duyanlar, neden bugünün Dünya Kediler Günü olduğunu sormadan da edemiyor. İşte 17 Şubat Dünya Kediler Günü'ne dair merak edilen bilgiler!

17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? 17 Şubat neden Dünya Kediler Günü? Dünya Kediler Günü sözleri ve mesajları!

Dünya Kediler Günü, kedi sahipleri dışında tüm kedisebverler tarafından kutlanılan bir gündür. Aslında Dünya çapında kutlanılan Kediler Günü birçok farklı tarihte kutlanıyor. Pek çok kişi Dünya Kedi Günü'nü Uluslararası Kedi Günü ile karıştırmaktadır. Peki 17 Şubat Dünya Kediler Günü ile Uluslararası Kedi Günü arasında nasıl bir fark var? hem bu sorunuza hem de 17 Şubat Dünya Kediler Günü olmasının sebebini gelin haberimizden öğrenelim...

17 ŞUBAT DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kediler Günü, 2002 yılında ortaya çıktı. Dünya Kedi Günü sadece insanların ve kedilerin paylaştığı dostluğu kutlamak için değil, bunun yanında kedilerin güvenliğini ve refahını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 17 Şubat tarihinin Dünya Kediler Günü olduğunu duyan kişiler, 17 Şubat'ın Dünya Kediler Günü olduğunu merak ediyor. Dünya Kediler Günü olduğunu bilenler ancak gününü unutanlar da Dünya Kediler Günü’nün ne zaman kutlandığını merak ediyor. Dünya çapında kutlanan Kediler Günü birçok farklı tarihi bulunuyor ve kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü 8 Ağustos’ta, Dünya Kedi Günü 17 Şubat’ta gerçekleşiyor.

Uluslararası Kediler Günü, isminden de anlaşıldığı gibi dünyanın her yerinde kutlanıyor. Ancak kediseverleri bir araya getiren tek gün 8 Ağustos değil, 17 Şubat'ta Dünya Kedi Günü de kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta, Polonya'da ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından ortaya çıkmıştır.

17 ŞUBAT NEDEN DÜNYA KEDİLER GÜNÜ?

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kediler Günü, ilk 1990 yılında İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelttiği bir anket ile ortaya çıktı. Bu anket sonucunda Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün 'Dünya Kediler Günü' olarak belirlendi.

17 ŞUBAT DÜNYA KEDİLER GÜNÜ SÖZLERİ

  • Kusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. (Colette)

  • En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. (George EIIiot)

  • Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. (Ernest Hemingway)

  • Her miyav kalpten gelen bir mesajdır. (Stuart McMiIIan)

  • Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. (Mark Twain)

  • Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir. (Anonim)

  • Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. (P.C. Cast)

  • Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. (Pam Brown)

  • Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. (Carl Van Vechten)

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