17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? 17 Şubat neden Dünya Kediler Günü? Dünya Kediler Günü sözleri ve mesajları!

Dünya Kediler Günü, kedi sahipleri dışında tüm kedisebverler tarafından kutlanılan bir gündür. Aslında Dünya çapında kutlanılan Kediler Günü birçok farklı tarihte kutlanıyor. Pek çok kişi Dünya Kedi Günü'nü Uluslararası Kedi Günü ile karıştırmaktadır. Peki 17 Şubat Dünya Kediler Günü ile Uluslararası Kedi Günü arasında nasıl bir fark var? hem bu sorunuza hem de 17 Şubat Dünya Kediler Günü olmasının sebebini gelin haberimizden öğrenelim...

17 ŞUBAT DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kediler Günü, 2002 yılında ortaya çıktı. Dünya Kedi Günü sadece insanların ve kedilerin paylaştığı dostluğu kutlamak için değil, bunun yanında kedilerin güvenliğini ve refahını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 17 Şubat tarihinin Dünya Kediler Günü olduğunu duyan kişiler, 17 Şubat'ın Dünya Kediler Günü olduğunu merak ediyor. Dünya Kediler Günü olduğunu bilenler ancak gününü unutanlar da Dünya Kediler Günü’nün ne zaman kutlandığını merak ediyor. Dünya çapında kutlanan Kediler Günü birçok farklı tarihi bulunuyor ve kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü 8 Ağustos’ta, Dünya Kedi Günü 17 Şubat’ta gerçekleşiyor.

Uluslararası Kediler Günü, isminden de anlaşıldığı gibi dünyanın her yerinde kutlanıyor. Ancak kediseverleri bir araya getiren tek gün 8 Ağustos değil, 17 Şubat'ta Dünya Kedi Günü de kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta, Polonya'da ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından ortaya çıkmıştır.

17 ŞUBAT NEDEN DÜNYA KEDİLER GÜNÜ?

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kediler Günü, ilk 1990 yılında İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelttiği bir anket ile ortaya çıktı. Bu anket sonucunda Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün 'Dünya Kediler Günü' olarak belirlendi.

17 ŞUBAT DÜNYA KEDİLER GÜNÜ SÖZLERİ