Mynet Trend

17 yaşındaki Berkay'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 05.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ankara Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden liseli Berkay Dökmeci (17) son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün sabah Zonguldak-Ankara Karayolu’nın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Burak Z. (25) idaresindeki 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, art arda takla attı. Kazada sürücü Burak Z. yaralanırken, beraberindeki Berkay Dökmeci hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Burak Dökmeci için bugün Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Dökmeci’nin tabutunun üzerine arkadaşları Türk bayrağı örterken, acılı anne Yeliz Dökmeci, ‘Oğlum üşümesin’ diyerek, oğlunun hırkasını koydu. Cenazede güçlükle ayakta duran anne, "Erken gittin, oğlum sana doyamadım" şeklinde ağıt yaktı. Berkay’ın okul arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Berkay Dökmeci, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Ortalık karıştı! Öğrenciler büyük korku yaşadıOrtalık karıştı! Öğrenciler büyük korku yaşadı
Ağaç böyle devrildi! İşte o anAğaç böyle devrildi! İşte o an
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Yurdun yarısı sağanak ve fırtınaya teslim!

Yurdun yarısı sağanak ve fırtınaya teslim!

Rekor ceza! MOBESE'ye yakalandı

Rekor ceza! MOBESE'ye yakalandı

11'incide kız doğurdu! Yaşı ise...

11'incide kız doğurdu! Yaşı ise...

Bebeğini jiletle kesip çamaşır suyu dökmüş!

Bebeğini jiletle kesip çamaşır suyu dökmüş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul'da korkutan görüntü

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de binanın çatısının uçtuğu anlar kamerada

Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu! O anlar kamerada

Konya'da okul önünde döner bıçaklı kavga kamerada

Ortalık karıştı! Öğrenciler büyük korku yaşadı

Bahçelievler'de ağacın devrilme anı kamerada

Ağaç böyle devrildi! İşte o an

Kuyumcuyu gözyaşlarına boğan hırsızlık! Altınları çuvala böyle koyup çaldılar

Kuyumcuyu gözyaşlarına boğan hırsızlık!

Çatıdaki kiremitler öğrencilerin üzerine böyle düştü

Okulda dehşet anları! Kiremitler öğrencilerin üzerine böyle düştü

Liselilerin yumruklu kavgası! Yol boyunca böyle saldırdılar

Yol boyunca böyle saldırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.