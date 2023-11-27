17 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! Ufuk Özkan yeni aşkını ilan etti

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ufuk Özkan, siroz hastalığına yakalanınca zor günler geçirmişti. 48 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmış ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

Setlere de dönen Ufuk Özkan, yeni bir aşka yelken açtı. Özkan yeni sevgilisi ile karesini Instagram hesabından “İyi ki” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de tek celsede boşandı. 17 senelik evlilik anlaşmalı olarak bitmişti.

Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in Eren Özkan isminde bir oğlu var.





