18 ayar altından yapıldı! Bu klozeti kullanmak servet değerinde...

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “America” adlı 18 ayar altından yapılmış klozeti New York’ta açık artırmada satışa sunulacak. Klozet, servet değeri taşıyor.

Dünyanın en eski ve en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “America” adlı 18 ayar altından yapılmış klozetini New York’ta açık artırmada satışa sunacağını açıkladı.

Cattelan’ın tamamen işlevsel tasarlanan 101 kilogramlık altın klozeti, ilk kez sergilendiği Guggenheim Müzesi’nde büyük ilgi görmüş ve servet, ayrıcalık ve eşitsizlik temalarına yaptığı göndermeler nedeniyle geniş yankı uyandırmıştı.

10 MİLYON DOLAR...

Eserin yaklaşık 10 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkması bekleniyor. Fiatı satış anındaki altın değerine göre belirlenecek. Sotheby’s yetkilileri, Cattelan’ın 2016 yılında üç adet altın klozet ürettiğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Altın klozet
