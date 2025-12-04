Mynet Trend

Kan donduran cinayet! 'Güzellik kompleksi' yüzünden çocukları öldürdü

Hindistan'da bir kadın güzellik kompleksi yüzünden hem kendi çocuğunu hem de üç yeğenini öldürdü.

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletine bağlı Haryana’da yaşayan Poonam isimli kadın, aralarında kendi çocuğu ve üç yeğeni de olan 4 çocuğu öldürdü.

KAYNAR SU DÖKTÜ, KÜVETTE BOĞDU!

Cani kadının ilk cinayet girişimini 2021’de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İki yaşında olan yeğeni Vidhi'nin yüzüne kaynar çay dökmüştü ve herhangi bir ceza almamıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü 6 yaşındaki başka bir yeğenini bir küvette boğarak öldürdü.

Polislere göre son dört yılda dört yaşındaki oğlu da dahil olmak üzere toplam dört çocuğu öldürdü. Kendisinden daha 'güzel' olduğunu düşündüğü kız yeğenlerini kıskançlık nedeniyle hedef aldı. Vidhi’nin babası Sandeep, NDTV’ye yaptığı açıklamada Poonam hakkında “Poonam’ın kıskançlığı kızımı öldürdü. Ölüm cezası verilsin. Tutuklanmadığı takdirde daha kaç çocuğun öleceğini bilmiyoruz,” dedi.

Hindistan
