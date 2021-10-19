18 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Yarışmacılar takım kaptanı olmak için en iyi tulumba tatlısını kendilerine verilen süre içerisinde yapmaya çalıştılar. MasterChef'te 18 Ekim akşamında oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kazananlar, şeflerin tadımları ile belli oldu. Mavi ve kırmızı takım kaptanları takımlarına sırayla yarışmacı seçerek ekiplerini oluşturdular. İşte MasterChef takım kaptanları...

18 EKİM MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Bunun sonucunda en iyi tulumba tatlısını yapan yarışmacı takım kaptanı oldu. Süre bitiminde şeflerin tadımı sonrasında finale kalan isimler Dilara, Hasan, Tahsin, Ateş, Araz ve Eren oldu. En iyi tulumba tatlısını yaparak takım kaptanı olmaya hak kazanan isim ise Hasan Biltekin oldu. Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Hasan

Sergen

Tahsin

Araz

Dilara

Safanur

Rabia

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?