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18 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

19.10.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye'de 18 Ekim akşamında kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığını almak için hem süreyle hem de birbirleriyle mücadele etti. MasterChef'in jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi başarılı isimler oturuyor. İşte merak edilenler...

18 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Yarışmacılar takım kaptanı olmak için en iyi tulumba tatlısını kendilerine verilen süre içerisinde yapmaya çalıştılar. MasterChef'te 18 Ekim akşamında oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kazananlar, şeflerin tadımları ile belli oldu. Mavi ve kırmızı takım kaptanları takımlarına sırayla yarışmacı seçerek ekiplerini oluşturdular. İşte MasterChef takım kaptanları...

18 EKİM MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Bunun sonucunda en iyi tulumba tatlısını yapan yarışmacı takım kaptanı oldu. Süre bitiminde şeflerin tadımı sonrasında finale kalan isimler Dilara, Hasan, Tahsin, Ateş, Araz ve Eren oldu. En iyi tulumba tatlısını yaparak takım kaptanı olmaya hak kazanan isim ise Hasan Biltekin oldu. Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

18 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Hasan
  • Sergen
  • Tahsin
  • Araz
  • Dilara
  • Safanur
  • Rabia

18 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Mert
  • Eren
  • Emre
  • Burcu
  • Azize
  • Ateş
  • Pelin
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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