+18 film 2021 Oscar Ödülleri için yerini aldı

Geleneksel olarak Şubat ayında yapılan sinema dünyasının en büyük olaylarından biri olan Oscar Ödülleri, bu sene koronavirüs engeline takıldığı için 20 Nisan 2021 tarihinde her zamanki gibi görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Adım adım Oscar Ödülleri’ne doğru ilerlerken 2021 Oscar Ödülleri tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Sinema dünyasının prestijli yayınlarından Variety, her sene olduğu gibi bu sene de Oscar tahminlerine başladı. 2021 Oscar Ödülleri için en iyi film tahminlerini yayınlayan Variety’e göre bu sene En İyi Film ödülüne en yakın görünen film, eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam puan alan Nomaland.

Listenin dikkat çeken filmleri arasında Netflix yapımı Mank, Ma Rainey's Black Bottom ve The Trial of the Chicago 7 filmleri yer alıyor. Listenin göze çarpan bir diğer yapımı ise gösterildiği festivallerde büyük çıkış yakalayan +18 film Promising Young Woman oldu.

2021 OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ