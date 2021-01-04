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+18 film 2021 Oscar Ödülleri için yerini aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.01.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Sinema dünyasının prestijli yayınlarından Variety, 25 Nisan'da yapılacak 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilebilecek yapımları tahmin etti. İşte 2021 Oscar'ının En İyi Film tahminleri...

Geleneksel olarak Şubat ayında yapılan sinema dünyasının en büyük olaylarından biri olan Oscar Ödülleri, bu sene koronavirüs engeline takıldığı için 20 Nisan 2021 tarihinde her zamanki gibi görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Adım adım Oscar Ödülleri’ne doğru ilerlerken 2021 Oscar Ödülleri tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Sinema dünyasının prestijli yayınlarından Variety, her sene olduğu gibi bu sene de Oscar tahminlerine başladı. 2021 Oscar Ödülleri için en iyi film tahminlerini yayınlayan Variety’e göre bu sene En İyi Film ödülüne en yakın görünen film, eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam puan alan Nomaland.

Listenin dikkat çeken filmleri arasında Netflix yapımı Mank, Ma Rainey's Black Bottom ve The Trial of the Chicago 7 filmleri yer alıyor. Listenin göze çarpan bir diğer yapımı ise gösterildiği festivallerde büyük çıkış yakalayan +18 film Promising Young Woman oldu.

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2021 OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ

  • Promising Young Woman
  • News of the World
  • Judas and the Black Messiah
  • Ma Rainey's Black Bottom
  • The Father
  • One Night in Miami
  • Mank
  • Minari
  • The Trial of the Chicago 7
  • Nomadland

2021 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri

10. Promising Young Woman (Focus Features)

10. Promising Young Woman (Focus Features)
Oyuncular: Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Molly Shannon, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Max Greenfield, Alison Brie, Christopher Mintz-Plasse, Connie Britton, Chris Lowell, Adam Brody, Sam Richardson Yönetmen: Emerald Fennell

9. News of the World (Universal Pictures)

9. News of the World (Universal Pictures)
Oyuncular: Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel, Mare Winningham, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon Yönetmen: Paul Greengrass

8. Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

8. Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)
Oyuncular: Lakeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Dominique Fishback, Jesse Plemons, Martin Sheen, Dominique Thorne, Algee Smith, Lil Rel Howery, Jermaine Fowler Yönetmen: Shaka King

7. Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)

7. Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)
Oyuncular: Chadwick Boseman, Dusan Brown, Jonny Coyne, Viola Davis, Colman Domingo, Taylour Paige, Michael Potts, Jeremy Shamos, Glynn Turman Yönetmen: George C. Wolfe

6. The Father (Sony Pictures Classics)

6. The Father (Sony Pictures Classics)
Oyuncular: Olivia Colman, Mark Gatiss, Anthony Hopkins, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams Yönetmen: Florian Zeller

5. One Night in Miami (Amazon Studios)

5. One Night in Miami (Amazon Studios)
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom, Jr. Yönetmen: Regina King

4. Mank (Netflix)

4. Mank (Netflix)
Oyuncular: Tom Burke, Lily Collins, Joseph Cross, Charles Dance, Monika Gossman, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Tuppence Middleton, Toby Leonard Moore, Gary Oldman, Tom Pelphrey, Amanda Seyfried, Sam Troughton Yönetmen: David Fincher

3. Minari (A24)

3. Minari (A24)
Oyuncular: Steven Yeun, Yeri Han, Alan S. Kim, Yuh-jung Youn, Will Patton Yönetmen: Lee Isaac Chung

2. The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

2. The Trial of the Chicago 7 (Netflix)
Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Alex Sharp, Jeremy Strong Yönetmen: Aaron Sorkin

1. Nomadland (Searchlight Pictures)

1. Nomadland (Searchlight Pictures)
Oyuncular: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells Yönetmen: Chloé Zhao
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