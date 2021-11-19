Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 18 Kasım reyting sonuçları! Camdaki Kız kaçıncı oldu?

18 Kasım reyting sonuçları! Camdaki Kız kaçıncı oldu?

19.11.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

18 Kasım reyting sonuçları! Camdaki Kız kaçıncı oldu?

Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de Misafir gibi dizi, film ve programlar ekrana geldi.

Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak, paylaşılıyor. Kanal D’nin fenomen yapımlarından Camdaki Kız, tüm kulvarlarda birinci oldu. İşte 18 Kasım reyting sonuçları…

18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” yer aldı.

18 Kasım reyting sonuçları! Camdaki Kız kaçıncı oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon, yaşadığı zorlukları anlattıDünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon, yaşadığı zorlukları anlattı
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Dudak dolgusuna bağımlı oldu! Değişimiyle şaşırttıDudak dolgusuna bağımlı oldu! Değişimiyle şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia etti

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia etti

Mesleği şaşırttı! Kuyruğu servet değerinde

Mesleği şaşırttı! Kuyruğu servet değerinde

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.