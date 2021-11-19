18 Kasım reyting sonuçları! Camdaki Kız kaçıncı oldu?

Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de Misafir gibi dizi, film ve programlar ekrana geldi.

Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak, paylaşılıyor. Kanal D’nin fenomen yapımlarından Camdaki Kız, tüm kulvarlarda birinci oldu. İşte 18 Kasım reyting sonuçları…

18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



