18 kilo altını olduğunu söylemişti! Kobra Murat Zeynep Bastık'ın doğum gününe gitti... Bakın ne kadar kazandı

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler farklı giyim tarzı ve sempatik halleri ile adından söz ettiriyor.

Kobra Murat katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti. Kobra Murat sonrasında ise, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kobra Murat bu kez Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın doğum günü partisine katılan Kobra Murat partiden kazandığı ücreti açıkladı.

Taktığı takıların kofti olduğunu söyleyen Kobra Murat "Ben de olan bütün altınlar orijinal değil, eşim ve çocuğumda olanlar orijinal" dedi.

"BU PARTİ BANA İŞ KAPISI AÇTI"

Zeynep Bastık'ın doğum günü partisine katılan Kobra Murat çok güzel ağırlandığını belirtti.

Kobra Murat, partiden kazandığı ücreti ise şöyle açıkladı:

"Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Ben normalin iki katı, üç katı para istedim. Bulgaristan'dan geldim aşırı yorgundum. Parti için bana 80 bin lira para verdiler. Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim.

Ben işlere genelde 20 bin- 30 bin- 40 bin liraya gidiyorum. Bu parti bana iş kapısı açtı. Bunu gören sosyete aynısını istiyor. 'Zeynep Bastık gibi benim yeğenimin de doğum gününü kutlar mısın' diyorlar. "







