SAKARYA (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya, Düzce, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te tören düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Necdet Tömekçe, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kaldırım, Kutlu, Tömekçe ve Çolak, şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Şehitlik anı defterini imzalayan Kaldırım, şehitleri ve gazileri minnetle yad ettiklerini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermediğini vurgulayan Kaldırım, insanüstü verilen mücadelelerin, vatanı korumak için neler yapılacağını gösterdiğini ifade etti.

Kaldırım, şehit kanlarıyla sulanan vatan topraklarını korumak üzere gerekeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "107 yıl önceki bağımsızlık ruhunu aynı kararlılık, aynı azimle ilelebet yaşatacağız." dedi.

Şehitler için saygı atışı yapılan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Adapazarı ilçesinde Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma törenine katıldı.

- Düzce

Kar yağışı altında Düzce Şehitliği'nde yapılan tören, şehitlik anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saygı atışı ve yapılan ve dua edilen törende konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden kahraman aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından son buldu.

- Bartın

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Cemal Akın ile Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada, askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Vali Güner ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Emniyet Müdürü Şakir Engin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı, özgürlüğü ve bütünlüğü uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin azmi, inanç ve kararlılığı, cesareti ve manevi hatıralarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Yorulmaz da Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü ve bağımsızlığı için yurdun her köşesinde şehitler vererek bütün dünyaya gücünü ispatladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

- Kocaeli

Bağçeşme Şehitliği'nde Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Defterini imzalayan Vali Seddar Yavuz, tarihe silinmez izler bırakarak aziz milletin kaderini derinden etkileyen 107 yıl önce birlik ve beraberlik için vatan toprağının bağımsızlığı, bayrağın göklerde nazlı nazlı dalgalanması, ezanın semalarda sonsuza kadar yankılanması için şahadet şerbetini içen şehitleri milletçe minnet, rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra muhafaza etmenin en kutsal görev olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini idrak ederek, yeni nesillere bu bilinci aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle 'Çanakkale, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile yakınları katıldı.

- Bolu

Bolu Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Vali Ahmet Ümit'in Şehitlik Defterini imzalamasının ardından dua edildi. Ardından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı ve dua okundu.

Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Asuman Şentürk Tekin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Güntekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Saygılı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sami Yıldız, daire müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Karabük

Karabük Şehitliği'nde düzenlenen tören çelenklerin sunulması başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Fuat Gürel ve il protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tören, dua edilmesinin ardından sona erdi.

