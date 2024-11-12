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Yeni Zelanda'dan tarihi özür! 70 yıldır istismara uğrayan binlerce kişiden özür diledi... "Bunlar asla yaşanmamalıydı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.11.2024 16:01
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Yeni Zelanda hükümeti, devlet kurumlarında ve kiliselerde 70 yıldır cinsel istismara uğrayan on binlerce çocuk ve bakıma muhtaç yetişkinden özür diledi. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, 200 bine yakın çocuk ve savunmasız yetişkinin devlet ve kilise bakımı altındayken istismara uğraması nedeniyle bugün parlamentoda özür dilerken, "Olanlar yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı. Bunlar asla yaşanmamalıydı" dedi.

Yeni Zelanda'dan tarihi özür! 70 yıldır istismara uğrayan binlerce kişiden özür diledi... "Bunlar asla yaşanmamalıydı"

Yeni Zelanda'yı sarsan cinsel istismar vakaları nedeniyle hükümet açıklama yaptı. Temsilciler Meclisi’nde konuşma yapan Başbakan Christopher Luxon, yaşananların korkunç olduğunu ifade ederek, "Bakım altındayken istismara, zarara ve ihmale uğrayan herkes için hükümet adına özür diliyorum. Bu özrü kendi hükümetlerim ve önceki hükümetler adına tüm mağdurlardan diliyorum” şeklinde konuştu.

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Hükümetin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Başbakan, gelecek yıl 12 Kasım’da Ulusal Anma Günü düzenleneceğini ve sokak adları, kamu tesisleri isimleri gibi kanıtlanmış failler adına yapılan anıtlar ve unvanların kaldırılması için çalışmaların başlayacağını söyledi.

200 BİN İSTİSMAR

Yeni Zelanda’da istismara maruz kalan çocuklar ve bakıma muhtaç yetişkinlere ilişkin yıllardır devam eden geniş çaplı soruşturma Temmuz ayında sonuçlanmıştı. Soruşturmada, devlet kurumları ve kiliselerde 1950-2019 yılları arasında 200 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinin istismara uğradığı ortaya konulmuştu. Raporda mağdurların tecavüz, kısırlaştırma, elektrik şoku gibi saldırılara maruz kaldığı bazı mağdurların zihinsel ve fiziksel engellilerinin bulunduğu kaydedilmişti. (İHA)

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