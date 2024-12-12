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  4. Anaokulu tuvaletinde skandal! Müdür tuvalete gizli kamera yerleştirip öğrencileri izledi: Velinin dikkati ortaya çıkarttı

Anaokulu tuvaletinde skandal! Müdür tuvalete gizli kamera yerleştirip öğrencileri izledi: Velinin dikkati ortaya çıkarttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 11:40
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Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir anaokulunda ortaya çıkan skandal ülkede infial yarattı. Anaokulunun tuvaletinde gizlenmiş halde mikroskobik kameranın bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. 32 yaşındaki okul müdürü kamerayı yerleştirdiğini kabul ederek tutuklandı.

Anaokulu tuvaletinde skandal! Müdür tuvalete gizli kamera yerleştirip öğrencileri izledi: Velinin dikkati ortaya çıkarttı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir anaokulunun tuvaletinde anaokulunun müdürü Thieu tarafından yerleştirilen bir gizli kamera bulundu.

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Bir velinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri kamerayı lavabonun alt kısmında boruların üzerinde gördü. Kamera bantla gizlenmişti ve elektrik kablosu da yaklaşık 1 metre ötedeki elektrik kutusuna giden su borusu boyunca dikkatlice gizlenmişti.

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Cover News'e göre, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir temsilci okul müdürünün hareketini doğrularken "Bu sapkın davranış ve yasa ihlali onun kişisel davranışıdır." ifadelerini kullandı.

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Anaokulu
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