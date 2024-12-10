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  4. 3 yıl önce 300 TL olan aynı alışveriş şimdi 1350 TL! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Market, ürünler, şube, gramajlar aynı"

3 yıl önce 300 TL olan aynı alışveriş şimdi 1350 TL! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Market, ürünler, şube, gramajlar aynı"

10.12.2024 16:29
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 16:29
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TikTok'ta 'kemalbeytekin1' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi 3 yıl önce 2021 yılına ait bir market fişi bulduğunu söyledi. Fişte bulunan ürünleri 2024 yılında yeniden satın alan adam ödediği fiyatı görünce gözlerine inanamadı. 2021 yılında 300 TL tutan alışveriş, 2024 yılında 1350 TL oldu.

TikTok'ta 'kemalbeytekin1' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi eski bir alışveriş fişini bulması üzerine aynı alışverişi 2024 yılında bir kez daha yapmaya karar verdi. 2021 yılındaki fişi gösteren kullanıcı alışverişi için 300 TL ödediğini dile getirdi. 3 yıl sonra takvimler 2024 yılını gösterdiğinde aynı marketin aynı şubesinden aynı marka ve gramajlarda ürün alan Beytekin isimli kullanıcının alışverişi bu kez 1350 TL tuttu.

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O anlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar da üzücü" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Farkına varmıyoruz ama neredeyse 4 katı" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hey gidi günler hey" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok alışveriş
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