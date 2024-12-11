Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış için en iyi yatırım olacak ısı yalıtımlı Columbia montu, çocuğunuzun hayalini kurduğu LEGO'yu, yaşamınıza keyif katacak Stanley termosu ya da kombinlerinizin havasını yükseltecek Levi's jeani satın almak için indirimleri bekleyenlerdenseniz, beklediğiniz o indirimler geldi! Kaçırmamak için acele edin, işte detaylar...

Levi's'ın ikonik denim koleksiyonu LEGO'nun hayal gücünü harekete geçiren yaratıcı yapım setleri, kışın sıcacık içecek keyfi yaşamanızı sağlayacak Stanley termoslar ve çok daha fazlası indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Bu haftaya özgü Marka Haftası indirimleri ve daha pek çok markadaki cazip fırsatları yakalamak için acele edin. İşte sizin için seçtiğimiz fırsatlarla dolu markalar...

1. Kışa en iyi yatırım: Columbia montlarda kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor

marka haftası indirimleri (2)

Outdoor severlerin bir numarası hangi marka diye sorsak, pek çok kişiden Columbia yanıtı almamız muhtemel. Çünkü outdoor severler arasında o bir efsane! Neden mi? Çünkü ayakkabılarında, botlarında, montlarında su geçirmezlik, nefes alabilirlik ve ısı yalıtımı sağlayan Omni-Tech, Omni-Heat gibi kendi teknolojilerini kullanıyor, bu da Columbia ürünlerini kullananların dış mekan aktivitelerinde konforlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Verdiğiniz paraya değsin istediğiniz, kış için adeta yatırımlık bir ürün arıyorsanız hazır indirimde varken mutlaka Columbia'ya göz atın.

Ürünü İncele

2. Levi's Marka Haftası başladı! %70'e varan indirimler burada

marka haftası indirimleri (3)

Levi's markasının kökleri 1853 yılına kadar uzanıyor. Başlangıçta maden işçilerine dayanıklı pantolanlar üretmek amacıyla kurulan marka, ikonikleşmiş 501 modeliyle tanınmaya başladığından bu yana, moda severlerin favori markası haline geldi. Dünya çapında milyonlarca insan tarafından övgülerle söz edilen markanın giyim ürünleri klasik hem de modern stilleri farklı tarzdan pek çok kişiye hitap ediyor. Bir kez alıp bir ömür giymenin mümkün olduğu kaliteli Levi's ürünlerine siz de sahip olmak isterseniz hazır indirim de varken şimdi tam zamanı!

Ürünü İncele

3. Ömür boyu garantili Stanley termoslarda sepette %10 indirim

marka haftası indirimleri (1)

Nereye baksanız Stanley termos görüyorsunuz biliyoruz, ancak binlerce kişinin bu termosu tercih etmesinin birçok sebebi var: ömür boyu garanti, dayanıklılık, uzun süre ısı muhafazası, her beğeniye uygun tasarım... Seyahatte, sporda, evde, işte, okulda kısacası her yerde en yakın arkadaşınız olmaya aday Stanley termoslarla siz de bir tanışsanız vazgeçemezsiniz, bizden söylemesi! Şanslısınız çünkü tüm Stanley modellerinde sepette %10 indirim başladı, kaçırmayın.

Ürünü İncele

4. LEGO Marka Haftası devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-12-06T153106.265

Kendiniz, sevdikleriniz ya da çocuğunuz için kaliteli ve eğlenceli bir boş zaman aktivitesi arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Son zamanların en popüler boş zaman eğlencesi LEGO yaratıcı yapım setleri, yediden yetmişe her yaşa hitap ediyor. Harry Potter, Star Wars gibi ikonik film serileri, şehir ve mimari setleri, teknik setler kısacası herkesin ilgi alanına göre pek çok seti koleksiyonunda barındıran LEGO'ya göz atmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Dockers Marka Haftası da başladı!

marka haftası indirimleri (4)

Erkekler için gündelik pantolonlar üreterek işe koyulan Dockers, Levi's'ın bir yan markası diyebiliriz. Dockers markasının en sevilen ürünleri pantolonları olarak karşımıza çıkıyor. Klasik, rahat ve şık görünüm sunan pantolonlar hem iş yerinde hem de günlük yaşamda giyilebilecek bir tarza sahip. Günlük rahatlık ile şıklığı bir araya getiren markanın ürünlerine hazır indirim varken bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Dünyaca ünlü marka SharkNinja Türkiye'ye geldi, avantajlı fiyatları kaçırmayın

marka haftası indirimleri (5)

Tüketici elektroniği ve ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren SharkNinja, ürünlerinde çeşitli yenilikçi teknolojiler kullanarak kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Örneğin, Shark elektrikli süpürgeleri güçlü emiş gücü ve çok yönlü tasarımıyla dikkat çekerken Ninja mutfak aletleri, hızlı ve etkili pişirme ve hazırlama çözümleriyle biliniyor. Dünya çapında geniş bir müşteri tabanına sahip marka ev aletleri pazarında önemli bir oyuncu. Siz de SharkNinja ile tanışmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

Bu içerik 11 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

 Monttan sweatshirte %70'e varan indirim sizi bekliyor

Monttan sweatshirte %70'e varan indirim sizi bekliyor

 Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi! Bugüne özel indirimde...

Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi! Bugüne özel indirimde...

 Yağışlı havalarda ayaklarınız kupkuru ve sıcacık kalacak!

Yağışlı havalarda ayaklarınız kupkuru ve sıcacık kalacak!

 Siz yürürken telefonunuzu, bilgisayarınızı şarj edecek...

Siz yürürken telefonunuzu, bilgisayarınızı şarj edecek...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
LEGO Stanley columbia columbia erkek mont columbia kadın mont columbia mont columbia mont erkek columbia polar columbia sportswear levis levis 501 levis mont stanley termos stanley termos 1.3
İş birliği İçerikleri
Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi! Bugüne özel indirimde...

Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi! Bugüne özel indirimde...

Monttan sweatshirte %70'e varan indirim sizi bekliyor

Monttan sweatshirte %70'e varan indirim sizi bekliyor

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Siz yürürken telefonunuzu, bilgisayarınızı şarj edecek...

Siz yürürken telefonunuzu, bilgisayarınızı şarj edecek...

Yağışlı havalarda ayaklarınız kupkuru ve sıcacık kalacak!

Yağışlı havalarda ayaklarınız kupkuru ve sıcacık kalacak!

ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor!

ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor!

ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor!

ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor!

Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

"Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!"

"Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!"

Kısa sürede saç uzatmanın formülü!

Kısa sürede saç uzatmanın formülü!

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Günün en iyi fırsatı! Kışın siyah bir spor ayakkabı herkeste olmalı

Günün en iyi fırsatı! Kışın siyah bir spor ayakkabı herkeste olmalı

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi! Bugüne özel indirimde...

Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi! Bugüne özel indirimde...

Monttan sweatshirte %70'e varan indirim sizi bekliyor

Monttan sweatshirte %70'e varan indirim sizi bekliyor

ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor!

ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor!

Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Kar yağışları görünüyor' İstanbul'un yanı başına kadar geliyor! Meteoroloji saat verdi

Kar İstanbul'un yanı başına kadar geliyor! Meteoroloji saat verdi

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Genelge yayımlandı! Artık o meslek grubu sağlık hizmetlerinde öncelikli olacak

Genelge yayımlandı! Artık o meslek grubu sağlık hizmetlerinde öncelikli olacak

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay: Kepçe operatörü kazı yaparken buldu! "Yanmaya başlayınca..."

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay: Kepçe operatörü kazı yaparken buldu! "Yanmaya başlayınca..."

Fiyatı 2 bin 849 TL'ye düştü! Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti günün fırsat ürünü oldu

Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi!

Levi's Marka Haftası başladı! İşte %70'e varan indirimleriyle öne çıkan ürünler

Monttan sweatshirte %70'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.