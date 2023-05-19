18 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize gecenin birincisi kim oldu?

Bugünün reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 18 Mayıs gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Survivor gibi yapımların kaç reyting alacağı da bir diğer merak konusu oldu. İşte 18 Mayıs Perşembe gününün reyting sonuçları...

18 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 CAMDAKİ KIZ KANAL D

2 ALDATMAK ATV

3 ATV ANA HABER ATV

4 AL SANCAK TRT 1

5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

8 ALDATMAK (ÖZET) ATV

9 GÜLCEMAL FOX

10 SURVIVOR TV8

18 MAYIS AB REYTİNG SONUÇLARI

1 CAMDAKİ KIZ KANAL D

2 ALDATMAK ATV

3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

4 CAMDAKİ KIZ KANAL D

5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

6 AL SANCAK TRT 1

7 ALDATMAK ATV (ÖZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 YÜZ YILLIK MUCİZE STAR TV

10 ESRA EROL'DA ATV

GEÇEN HAFTANIN (11 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Aldatmak”, 3. sırada ise “ATV Ana Haber” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Camdaki Kız”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise “Aldatmak” yer aldı.



