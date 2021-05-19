18 Mayıs Salı reyting sonuçları! İşte dizi ve programların reyting sonuçları

TİAK tarafından belirlenen reyting sonuçları, AB ve Total olarak ölçülüyor. ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu, TRT1’de Masumlar Apartmanı dizileri izleyenleriyle buluştu.

18 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.