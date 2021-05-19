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18 Mayıs Salı reyting sonuçları! İşte dizi ve programların reyting sonuçları

Seo Editör-8 Seo Editör-8
19.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı dizileri reytinglerde birincilik için yarıştı.

18 Mayıs Salı reyting sonuçları! İşte dizi ve programların reyting sonuçları

TİAK tarafından belirlenen reyting sonuçları, AB ve Total olarak ölçülüyor. ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu, TRT1’de Masumlar Apartmanı dizileri izleyenleriyle buluştu.

18 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti yer aldı.

18 Mayıs Salı reyting sonuçları! İşte dizi ve programların reyting sonuçları

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 BARAJ FOX

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SURVIVOR TV8

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 HAVA DURUMU KANAL D

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