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+18 Mortal Kombat filminden ilk kareler heyecan yarattı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.01.2021 08:09 | Son Güncelleme:
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Oyun dünyasının popüler serilerinden Mortal Kombat bir kez daha filme uyarlanıyor. Bu sefer +18 olarak filme uyarlanacak olan Mortal Kombat filminden ilk kareler yayınlandı.

Oyun dünyasının sevilen yapımlarından Mortal Kombat bu sefer +18 olarak filme uyarlandı. Mortal Kombat'ın yeni film uyarlamasından ilk görseller paylaşıldı.

+18 yaş sınırı ile yayınlanacak olan filmin ilk görsellerine baktığımızda Sub-Zero ve Jax Briggs gibi karakterleri görüyoruz. Filmin oyuncularından Lewis Tan, daha önce yaptığı bir açıklamada filmde cidden inanılmaz ölüm sahnelerinin olacağını dile getirmişti. Oyuncunun anlattıklarına göre film, oyundaki vahşete yakın olacak gibi görünüyor.

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MORTAL KOMBAT HAKKINDA

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek.

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