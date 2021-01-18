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Yeni John Wick filminden ilk bilgiler ünlü aktörden geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.01.2021 07:30 | Son Güncelleme:
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Yeni John Wick filminden ilk bilgiler ünlü aktörden geldi

Son yıllara damgasını vuran aksiyon serisinin yeni filmi John Wick 4 ile ilgili ilk bilgiler serinin oyuncularından Ian McShane’den geldi. Aktör hayranları sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği John Wick serisinin yeni filminden ilk bilgiler gelmeye başladı. John Wick filmlerinde Winston karakterini canlandıran Ian Mcshane, John Wick 4’ün çekimlerine yakında başlanacağını ve filmin prodüksiyonunun bu sene içinde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

JOHN WİCK 4 BU SENE ÇEKİLECEK

Collider'a konuşan Ian Mcshane, "Yıl başında Keanu'yla konuştuk ve ona 'bu yıl seni görmeyi umuyorum' dedim. Senaryonun şu anda yazıldığını ve çekimleri bu yıl yapmak istediklerini biliyorum. John Wick 4 ve John Wick 5'in birlikte çekileceğini duyurmuşlardı ama orası nasıl olur bilmiyorum. Stüdyolar her şeyi duyuruyor. Ama John Wick 4'ü bu yıl içerisinde çekeceğiz o konuda şüphe yok." ifadelerini kullandı.

John-Wick-4-Production-Filming-This-Year

John Wick 4 filmi aslında Mayıs 2021 için planlanmıştı ancak COVID-19 ve Matrix 4 nedeniyle Lionsgate filmi tam bir yıl ertelemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl Matrix 4'ün çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves şimdi John Wick serisine geri dönmeye hazırlanıyor.

John Wick 4'ün 27 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor. Yapımcı stüdyo Lionsgate, John Wick 4 ve John Wick 5'in art arda çekileceğini ve iki filmin kısa arayla vizyona gireceğini duyurmuştu.

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JOHN WİCK EVRENİ GELİYOR

John Wick filmlerinin yakaladığı bu büyük başarıdan memnun olan Lionsgate şimdi buradan küçük bir sinematik evren oluşturmak istiyor. John Wick spin-off filmi Ballerina geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Ayrıca The Continental isimli bir John Wick dizisi de dördüncü filmden sonra gelecek. Her iki yapımda da Keanu Reeves'in rol almaması bekleniyor.

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