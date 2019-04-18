18 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 18 Nisan Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
Tüm kanalların 18 Nisan Çarşamba yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!
ATV
Her sabah olduğu gibi 18 Nisan gününe de 08:00’da yayına giren kahvaltı haberleri ile başlayacak olan ATV’de saha sonra Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınlanacak. Beni Bırakma adlı diziden sonra ise 16:20’de Esra Erol’la izlenebilir. Esra Erol’la programının bitmesinin ardından ana haber bülteni ekrana gelecek. 20:00’da ise merakla beklenen dizi Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünü seyredebilirsiniz. 00:20’de ise Nihat Hatipoğlu ile dosta doğru yayınlanacak. ATV geceye Uçurum ve Kara Para Aşk ile devam edecek.
Star
Bir saat sürecek Kara Sevda dizisinin ardından Mesut Yar İle Bugün programında güne dair gelişmeler, haberler ve gazete manşetleri takip edilebilir. Sonrasında sevenleri Erkenci Kuş dizisini izleyebilir. 12:30’da başlayacak Nursel’in Konukları’nın ardından 15:00’da Kocam Yaparsa ekrana gelecek. Anneler ve Gelinleri ise bu iki programın ardından çekişmeli bir bölüm ile karşınızda olacak. Star Tv’nin ana haber bülteni 18:45’te yayına girecek. Bir grup kadının hapishanede yaşadığı olayları anlatan Avlu ise ana haberin hemen ardından yayınlanacak. Gece ise Söz dizisi izlenebilir.
TRT 1
TRT 1 kanalının yayın akışı 06:25’te yayınlanacak Baba Candır ile açılıyor. 08:45’te 1’de Bugün programının ardından 08:55’te yayınlandığı günlerde oldukça popüler olan Seksenler dizisi ekranda olacak. 11:45’te başlayacak olan Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi’nin ardından Pelin Çift İle İyi Fikir ve Aileler Yarışıyor adlı programlar yayınlanacak. Bu iki programın ardından ise Işığın Prensesi sonrasında ise 19:00’da ana haber bülteni ekranda olacak. Sonrasında ise Tek Yürek adlı dizi yayınlanacak. Kaçıranlar için Vuslat’ın tekrarı ise 00:15’de yayınlanacak.
Kanal D
Kanal D’nin sabah kuşağında yer alan Hayat Sağlıklı Güzel her sabah olduğu gibi bu sabahta seyircisinin karşısında olacak. Yaralı Kuşlar’ın yayınlamasının ardından ise magazin sevenler Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programını izleyebilirler. Fatih Ürek’in sunumu ile Gelinin Mutfakta adlı yemek yarışma programı ise 12:15’te yeni bölümü ile yayına girecek. 16:00’da Yaralı Kuşlar, 17:00’da ise Arka Sokaklar tekrar bölümleri ile ekrana gelecek. 18:45’te Buket Aydın İle Ana Haber ‘in yayınlanmasının ardından Kanal D’nin yeni başlayan dizisi Leke tekrar ekranda olacak. Leke’nin ardından ise Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümü ile yayınlanacak.
TV8
TV8 sabah programları sırası ile Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Gel Konuşalım, Survivor Panorama. Öğlen kuşağında ide Gerçeğin Peşinde yayınlanacak. Bu programın yayın saati 13:30. Daha sonra Yemekteyiz yayınlanacak. 20:00’da Jet Sosyete, 23:15’te ise Kızım dizileri yayınlanacak. 00:45’te ise Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular yeni bölümü ile izlenebilir.
FOX TV
Fox Tv 18 Nisan’a ekranların sevilen ismi İsmail Küçükkaya ile başlayacak. İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat’in yayınlanmasının ardından bir başka isim Çağla Şikel’in hazırlayıp sunduğu Çağla İle Yeni Bir Gün izlenebilir. Yasak Elma’nın alt yazılı bölümü ise 12:15’te yayınlanacak. Zuhal Topal’la Sofrada ise Yasak Elma’nın hemen ardından izlenebilir. Fatih Portakal’ın sunduğu ana haberin bitimi ile birlikte ise Bizim Hikaye’nin yeni bölümü yayınlanacak. 23:15’te Bir Aile Hikayesi alt yazılı olarak yayınlanacak.
Show Tv
06:00’da Güldüy Güldüy Show Çocuk ile gülme garantili bir sabaha başlayabilirsiniz. İçeriğinde pratik bilgilerden yemek tariflerine kadar birçok konunun işlendiği Kendine İyi Bak ise 08:00’da yayınlanacak. Ardından ise Kuaförüm Sensin gelecek. Zahide Yetiş’le programı ise 15:00’da. Ana haberin ardından 20:00’da Çarpışma yayına girecek.
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