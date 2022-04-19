18 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

18 Nisan 2022 Pazartesi akşamının reyting sonuçları Hakim, Üç Kuruş ve Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 18 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

18 Nisan Pazartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu. 18 Nisan reytingleri açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

17 NİSAN REYTİNGLERDE BİRİNCİ KİMDİ?

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

