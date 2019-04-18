18 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Analistlere göre olumlu havada geçen ABD-Çin ticaret görüşmeleri küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu da altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden oldu. Uzmanlara göre ABD’de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde olması ve iyimser sinyallerin alındığı ticaret müzakereleri nedeni ile artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Buna göre, Ons altında teknik olarak düşüşlerde 1.268 dolar destek, 1.288 dolar seviyesinin takip edilmesini önerdiler. 16 Nisan tarihinde uluslararası piyasalarda ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin, altının gram fiyatında da düşüşle sonuçlanan hareket getirdiğini ifade eden analistler, 17 Nisan’da altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. 100 günlük hareketin ortalaması 1289 Dolar seviyesinde gerçekleşen altında, ortalamasının kırılmasıyla aşağı yönlü hareketini hızlandıran bir ivme gözlendiğini söyleyen analistler, 17 Nisan 2019 günü hafif bir primle işlem görmüş olsa da geri dönüş için çok istekli olmadığını vurguladı. 17 Nisan günü boyunca $1270 ve $1263 seviyeleri takip edildi, destek noktaları öne çıktı. $1250 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama şimdilik gündemde görünmüyor olsa bile kısa vadede oldukça güçlü bir destek noktası olarak bekleniyor.