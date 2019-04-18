18 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Analistlere göre olumlu havada geçen ABD-Çin ticaret görüşmeleri küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu da altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden oldu. Uzmanlara göre ABD’de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde olması ve iyimser sinyallerin alındığı ticaret müzakereleri nedeni ile artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Buna göre, Ons altında teknik olarak düşüşlerde 1.268 dolar destek, 1.288 dolar seviyesinin takip edilmesini önerdiler. 16 Nisan tarihinde uluslararası piyasalarda ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin, altının gram fiyatında da düşüşle sonuçlanan hareket getirdiğini ifade eden analistler, 17 Nisan’da altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. 100 günlük hareketin ortalaması 1289 Dolar seviyesinde gerçekleşen altında, ortalamasının kırılmasıyla aşağı yönlü hareketini hızlandıran bir ivme gözlendiğini söyleyen analistler, 17 Nisan 2019 günü hafif bir primle işlem görmüş olsa da geri dönüş için çok istekli olmadığını vurguladı. 17 Nisan günü boyunca $1270 ve $1263 seviyeleri takip edildi, destek noktaları öne çıktı. $1250 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama şimdilik gündemde görünmüyor olsa bile kısa vadede oldukça güçlü bir destek noktası olarak bekleniyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 17 Nisan itibarıyla altın alış ve satış fiyatları şu rakamlar üzerinden gerçekleşti:
234,30 TL’den alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234,50 TL
1 544 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 1 565 TL
213,50 TL’den alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217,50 TL
1 509 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 1 529 TL
754 TL’den alınan Yarım Ziynet 764 TL
377 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 382 TL
18 Nisan 2019 Kapalıçarşı piyasasında altının alış ve satış fiyatları şöyle:
Altın (TL/GR) Alış 235,83 TL, Satış 235,90 TL
22 Ayar Bilezik Alış 214,00 TL, Satış 216,00 TL
Altın (ONS) Alış Ons Altın 1271,84 TL, Satış 1272,24 TL
Altın ($/kg) Alış 40.701,00, Satış 40.708,00
Altın (Euro/kg) Alış 36.143,00, Satış 36.158,00
Cumhuriyet Altını Alış 1559,00 TL, Satış 1582,00 TL
Yarım Altın Alış 752,30 TL, Satış 771,39 TL
Çeyrek Altın Alış 377,33 TL, Satış 385,69 TL
Reşat Altını Alış 1559,00 TL, Satış 1582,00 TL
Kulplu Reşat Altını Alış 1559,00 TL, Satış 1582,00 TL
22 Ayar Altın TL/Gr Alış 215,08 TL, Satış 215,14 TL
18 Ayar Altın TL/Gr Alış 172,16 TL, Satış 172,21 TL
14 Ayar Altın TL/Gr Alış 134,42 TL, Satış 134,46 TL
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 Alış 3.760,13 TL, Satış 3.819,08 TL
Kapalıçarşı Ziynet 5 li Alış 7.496,76 TL, Satış 7.642,86 TL
Ertelenen Brexit süreci ve ABD-AB arasındaki ticaret müzakerelerinin başlayacak olmasının altını baskı altına aldığını söyleyen uzmanlar gün içinde yaşanan hızlı kayıpların, gelen teknik satışlar nedeniyle olduğunu da sözlerine ekliyor. Bu arada hisse senetlerinde yaşanan hızlı al sat işlemlerinin durması, doların hafifçe yükselmesi ve ABD hazine tahvillerinin ABD’de şirket kararları açıklanırken sakin bir havada seyretmesi nedenleri ile de neredeyse bir yılın en düşük seviyesinin yakınında kalan altın, ONS’taki aşağı yönlü hareket nedeniyle piyasayı bir beklenti içine sokmuş oldu. Cuma gününe kadar kırılma bekleyen analistler ve yatırımcılar, eğer bu kırılma gelmezse haftaya aşağı yönlü sert bir hareketin beklenmesi gerektiğini bildiriyorlar. Hızlı yükselişleri kısa fırsatlar olarak değerlendirmek, uzun vadede ise düşüşe hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyorlar.
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