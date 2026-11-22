Sık sık sızıntı bilgileri paylaşan Digital Chat Station, bir üreticinin büyük ekranlı yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığını öne sürdü. Markanın adını açıklamayan kaynak, cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci, büyük bir kamera sensörü ve 8.000 mAh sınırını aşan batarya kapasitesiyle donatılacağını belirtti. Telefonun ayrıca sade bir tasarıma sahip olacağı ifade edildi.

Çin merkezli MyDrivers'a göre söz konusu cihaz, yakında çıkması beklenen Xiaomi 18 Max olabilir. Ancak Xiaomi bu iddiaları henüz doğrulamadı.

XIAOMI 18 MAX'TEN NELER BEKLENİYOR?

İddiaların doğru çıkması hâlinde Xiaomi 18 Max, Xiaomi 17 Max'in devamı olacak. Mayıs ayında 4.799 yuan (yaklaşık 720 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen Xiaomi 17 Max, 6,9 inç ekran, 8.000 mAh batarya, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 200 MP Leica ana kamerayla geliyor.

Yeni modelin ise hem performans hem de kamera özelliklerinde iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor. Ayrıca batarya kapasitesinin 8.000 mAh değerini aşması bekleniyor.

Digital Chat Station'ın bahsettiği sade tasarım anlayışı da yeni modele taşınabilir. Bunun yanı sıra telefonun görünümüne ilişkin henüz başka bir ayrıntı bulunmuyor.

XIAOMI 18 MAX, SERİDE NASIL KONUMLANACAK?

Xiaomi, eylül ayında Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini tanıtmıştı. Pro modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 6, Pro Max modelinde ise daha güçlü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci kullanılıyor. Her iki işlemci de 2 nm üretim süreciyle üretildi.

İddialara göre Xiaomi 18 Max, Pro Max'teki Extreme sürümü yerine daha küçük Xiaomi 18 Pro'da bulunan standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelebilir.

Öte yandan standart Xiaomi 18 modelinin de önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Çinli perakendecilerin telefon için kör sipariş (fiyatı ve özellikleri açıklanmadan ön sipariş) kabul ettiği belirtiliyor.

Xiaomi 18'in de Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle donatılacağı öne sürülüyor. Telefonun başlangıç sürümünde 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı, en üst sürümünde ise 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunulması bekleniyor.

Standart modelin ön tarafında, Xiaomi'nin yeni M11 ışık yayan malzemesini kullanan 6,4 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüklü düz OLED ekranın yer alacağı belirtiliyor.

Pro modellerinden farklı olarak standart Xiaomi 18'in, tek elle kullanıma uygun daha kompakt bir tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Ancak bu modelde donanım düzeyinde gizlilik ekranı ve arka taraftaki ikinci ekran bulunmayacak.

Xiaomi 18 Max'in ise tıpkı selefi Xiaomi 17 Max gibi standart model ile Pro Max arasında konumlanması bekleniyor. Xiaomi, Xiaomi 18 Max'e ilişkin bu iddiaları henüz resmen doğrulamadı.

Kaynak: Gizmochina