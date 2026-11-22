Samsung, One UI 7 ile kullanıma sunduğu Canlı Bildirimler (Live Notifications) özelliği için yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. One UI 9.5'te test edilen tasarım, Apple'ın Dynamic Island özelliğini hatırlatıyor. Değişiklikler yalnızca bildirim kapsülünün konumuyla sınırlı kalmıyor. Kullanıcıların farklı etkinlikler arasında geçiş yapma biçimi de yenileniyor.

Mevcut sürümde Canlı Bildirimler, durum çubuğunun sol üst köşesinde küçük bir kapsül şeklinde görünüyor. Zamanlayıcı veya kayıt göstergesi gibi önemli bilgileri sunan özellikte, farklı uygulamalara ait etkinlikler arasında geçiş yapmak için kapsül üzerinde yukarı ya da aşağı kaydırmak yeterli oluyor.

SAMSUNG'UN YENİ TASARIMINDA NELER DEĞİŞİYOR?

Yeni tasarımda Canlı Bildirimler kapsülü, durum çubuğunun sol üst köşesinden orta bölümüne taşınıyor. Bunun yanı sıra, etkinlikler arasında geçiş yapmak için kullanılan dikey kaydırma hareketlerinin yerini yatay hareketler alıyor.

Görsel kaynağı: GSMArena

Yeni düzende kullanıcılar, kapsülü genişletmek zorunda kalmadan sola veya sağa kaydırarak farklı uygulamalara ait etkinlikler arasında geçiş yapabilecek.

Bu yaklaşım, Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzer bir kullanım deneyimi sunuyor. Ancak Samsung, yeni tasarımı kullanıma sunarsa Android dünyasında bunu yapan ilk marka olmayacak. Daha önce bazı Çinli üreticiler de benzer özellikler sunmuştu.

YENİ TASARIM GALAXY S27 SERİSİYLE GELEBİLİR

Samsung, yenilenen Canlı Bildirimler tasarımını One UI 9.5 üzerinde test ediyor. Söz konusu sürüm, şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki Galaxy S26 serisi kullanıcılarına beta programı aracılığıyla sunuluyor.

Yeni tasarımın, kararlı One UI 9.5 sürümüyle piyasaya çıkması beklenen Galaxy S27 serisinde yer alma ihtimali bulunuyor. Ancak bunun gerçekleşmesi, Samsung'un test ettiği tasarımı son hâline getirerek kullanıma sunmasına bağlı.

Kaynak: GSMArena