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18 yıl aradan sonra İstanbul'da görüldü! 'Çilek Dolunayı' rengiyle izleyenleri büyüledi

18 yıl sonra İstanbul semalarında büyüleyici anlar yaşandı. Çilek Dolunayı pembe ve kehribar renkleriyle gökyüzünü süsledi. Uzmanlar, bu nadir doğa olayı yarın gece de izlenebileceğini söylüyor.

18 yıl aradan sonra İstanbul'da görüldü! 'Çilek Dolunayı' rengiyle izleyenleri büyüledi
Çiğdem Sevinç

2025 yılının merakla beklenen gökyüzü olaylarından biri olan Çilek Dolunayı, 18 yıl aradan sonra İstanbul’da sabaha karşı gözlemlendi.

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Gökyüzünde yaklaşık 25 dakika boyunca kalan bu özel dolunay, pembe ve kehribar tonlarındaki görüntüsüyle izleyenleri büyüledi. Çilek Dolunayı, adını Kuzey Yarım Küre’de haziran ayında başlayan çilek hasadından alıyor. Eski tarım takvimlerinde bu dolunay, aynı zamanda yaz mevsiminin habercisi olarak kabul ediliyor.

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PEMBE RENGE BÜRÜNDÜ

Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle Çilek Dolunayı, kehribar ve pembe tonlarında ışık yayarak gökyüzünü adeta bir tabloya dönüştürdü. Uzmanlar, Çilek Dolunayı'nın etkisinin yarın gece de sürebileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dolunay
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