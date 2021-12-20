19 Aralık reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı reytinglerde birinci oldu?

19 Aralık 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Mahkum, Star TV'de Düğün Dernek, Show TV'de Salak Milyoner, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde üst sıralar için yarıştı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

19 ARALIK 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

19 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Yargı” 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



