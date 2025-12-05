Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

19 bin 500 dolarlık kolyeyi yuttu! Doğal yollarla çıkarıldı

Yeni Zelanda’da 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 19 bin 500 ABD doları) değerindeki kolyeyi yutan şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Değerli kolyenin herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek duyulmadan ele geçirildiği açıklandı.

19 bin 500 dolarlık kolyeyi yuttu! Doğal yollarla çıkarıldı

Polis yetkilileri, 18 ayar altından üretilen, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslü, yutulan kolyenin herhangi bir tıbbi müdahale gerekmeden doğal yollarla çıkarıldığını duyurdu.

FİLMDEN ESİNLENDİ

Tutuklu yargılanmasına karar verilen ve ismi kamuoyuyla paylaşılmayan 32 yaşındaki şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

19 bin 500 dolarlık kolyeyi yuttu! Doğal yollarla çıkarıldı 1

Sınırlı sayıdaki Faberge yumurtası kolyesinin üretiminde, sahte bir Faberge yumurtasının kullanıldığı mücevher kaçakçılığı operasyonunu konu alan 1983 yapımı James Bond filmi “Octopussy”den esinlenildiği belirtiliyor. Küçük yumurta şeklindeki koyu yeşil renkli kolyenin dış kısmında, değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 çocuk, 5 torun sahibi: 62 yaşında askere çağırıldı! 'Aslan gibi yaparım'3 çocuk, 5 torun sahibi: 62 yaşında askere çağırıldı! 'Aslan gibi yaparım'
Yarım milyondan fazla hesap kapatılıyorYarım milyondan fazla hesap kapatılıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.