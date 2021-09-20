19 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

19 Eylül 2021 Pazar günü Kanal D'de Yargı, ATV'de İkimizin Sırrı, Show TV'de İçimizden Biri, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Benzemez Kimse Bize, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve FOX TV'de Uzak Şehrin Masalı gibi yapımlar yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

19 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

19 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte MasterChef Türkiye, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Uzak Şehrin Masalı yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Uzak Şehrin Masalı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM





