19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in konuşmasının ardından, Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Beyaz Salur "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"ni okudu.

Çeşitli kurslarda eğitim alan öğrencilerin karate, jimnastik, tekvando ve okçuluk gösterisi sunduğu programda, Hacı Bektaş Veli Semah ekibi de sahne aldı.

Kutlamalar, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Yozgat

Yozgat'ta, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, yaptığı konuşmada tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Daha sonra sporcular, jimnastik, güreş, tekvando gösterisinde bulundu. Çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışması yapıldı.

Okunan şiirlerin ardından tören, halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

Programa, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir’de Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan program, yoğun yağış nedeniyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden canı pahasına istiklali savunan ecdadımız, aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşımaya gayret eden gençlerimize bugün de ilham olmuştur." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi öğrencileri, "Gençliğe Hitabe" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından, sportif faaliyetlerde derece elde eden sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Törene, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, engelliler için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından öğrenciler, halk dansları, jimnastik, ritim ve perküsyon ile okçuluk gösterileri sundu, şiirler okudu.

Törene, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Spor Kompleksi'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılar tarafından bayrak takdim edildi.

Kabakcı, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Milli Mücadele'nin fiili olarak başladığı gün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenci ve sporcular tarafından karate, jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bazı siyasi parti il başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Gençlik Yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, spor ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı törende, AFAD gönüllüsü lise öğrencilerinin katılımıyla yangın söndürme, yaralı taşıma ve çadır kurma yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programına, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Sivas

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcu ve gönüllü gençlik liderleri ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Şimşek, kendisine çiçek takdim eden gençlerin bayramını kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etmesinin büyük anlam taşıdığını vurgulayan Şimşek, "Ülkemizin ve insanlarımızın layık oldukları mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuşmamız da gençliğimizle olacaktır." dedi.

