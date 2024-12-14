Öğretmeni davranışları yüzünden uyardı! 15 yaşındaki çocuk sınıfın penceresinden atlayarak intihar etti: O anlar kameraya yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'deki bir lisede meydana gelen olayda 15 yaşındaki bir erkek öğrenci bir grup arkadaşıyla birlikte öğretmenleri tarafından okula çağrıldı. Öğretmenler okulda disiplin ihlalleri nedeniyle 6 öğrenciyle konuştu. Konuşmanın ardından öğretmenler sınıftan çıkınca ismi açıklanmayan 15 yaşındaki öğrenci yerinden kalkarak sınıfın penceresine çıktı. Öğrenci pencereden atlayarak intihar ederken o anlar arkadaşları tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine çocuk acil servise kaldırıldı. Okul yönetimi yaptığı açıklamasında, "Bu olaydan dolayı derin üzüntü duyduk. Yakın gelecekte sürece ilişkin yeniden bilgilendirme yapacağız. Bu süreç içinde öğrencilere yönelik eğitim ve duygusal desteğe odaklanacağız" ifadelerini kullandı.