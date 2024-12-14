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Hayvanat bahçesini ziyarete gitmişti! Kafesinden kaçan fil tarafından ezilerek öldürüldü... Her şey dakikalar içinde yaşandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 09:04
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49 yaşındaki Jiranan Panyaprasertying, Tayland'ın Phu Kradueng Milli Parkı'ndaki hayvanat bahçesini bir arkadaşıyla birlikte ziyarete gitmişti. 49 yaşındaki kadın kafesinden kaçan bir filden habersiz şekilde parkın içinde yürürken korkunç bir durum yaşadı. Panyaprasertying üzerine doğru koşan filden kaçmayı başaramadı ve ezilerek hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesini ziyarete gitmişti! Kafesinden kaçan fil tarafından ezilerek öldürüldü... Her şey dakikalar içinde yaşandı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Phu Kradueng Milli Parkı'nı ve içindeki hayvanat bahçesini arkadaşıyla birlikte ziyaret eden 49 yaşındaki Jiranan Panyaprasertying kafesinden kaçan bir filin saldırısı sonucunda haytaını kaybetti. Kendilerine doğru koşan filden Panyaprasertying kaçmayı başarırken 49 yaşındaki kadın onun kadar şanslı olamadı. Kaçarken tökezleyen kadın yere düştü ve fil tarafından kafatası ezildi.

ÖNDEN YÜRÜYORDU

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Ölen kişi otopsi için Phu Kradueng Hastanesi'ne kaldırıldı ve arkadaşı da sorgulanmak üzere Phu Kradueng Polis Karakolu'na götürüldü. Arkadaşına göre Jiranan saldırı gerçekleştiğinde kendisinden yaklaşık 200 metre önden yürüyordu. Park yetkilileri bunun patika boyunca bir turistin ilk kez saldırıya uğraması olduğunu söyledi.

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Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı Genel Müdürü Atthaphon Charoenchansa, patikanın ve vahşi hayvanlar tarafından düzenli olarak kullanılan diğer birkaç yolun ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için kapatıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland fil
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