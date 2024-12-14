Sokak ortasında rastgele takip ettiği 19 kadın ve çocuğun üzerine vücut sıvısını şırıngayla fışkırttı! "İlk başta kuş pisliği zannettik"

MYNET|DIŞ HABERLER Sokakta takip ettiği 19 kadın ve çocuğun üzerine kendi spermini şırıngayla sıkan 34 yaşındaki Paul Sild isimli sapık tutuklandı. Mağdurlar taytlarının veya paltolarının arkasında ıslaklık hissi olduğunu fark edince durumu polise bildirdiler. Mağdurlar ilk başta sıvının kuş pisliği olduğunu ya da Sild'in kendilerine dondurma attığını düşündüklerini söyledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Savcı Paul Cleasby, polisin kurbanların yürüdüğü sokaklarda devriye gezdiğini ve Sild'i suçüstü yakaladığını ifade etti. Sild, cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı. Tutuklandığında Sild'in yanında iki şırınga ve bir ilaç şişesi vardı. Polise şişenin yumurta, yoğurt ve süt içerdiğini ve şaka amacıyla yapıldığını söyledi. Adli tıp testleri, şırınganın Sild'in spermini içerdiğini buldu.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Sild'in saldırı anlarını kaydetmek için özel bir düzenek hazırladığı ifade edildi. Kitabın orta kısmını oyan ve içine cep telefonunu yerleştiren Sild, şırıngalı saldırılarını kaydetti. Sild'in telefonundan 8 çocuk ve 11 kadına sperm fırlattığı anları görüntüsü yer aldı.