Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (13 Aralık 2024)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (13 Aralık 2024)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 17:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 11 yapım izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe ve Ariana DeBose'nin başrollerini paylaştığı "Avcı Kraven", bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Meltem Beydilli, macera ve gerilim filmi "Hain"de rol aldı. Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Zeynep Dinsel'in rol aldığı "Başlangıçlar", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut'un yönettiği "Hep Otuz Üç Yaşında", İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor. Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açikgöz ve Buse Kara'nın rol aldığı "Her Şeyin Başı Merkür", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Murat Fıratoğlu'nun çektiği; Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı ve Güneş Sayın'ın oynadığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", bir dram hikayesini konu ediyor. Haftanın animasyonları "Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı" ve "Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu" oldu. Haftanın korku filmleri aldığı "Gece Bekçisi", "Killer Influence" ve "Cintihar" oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

AVCI KRAVEN

AVCI KRAVEN

Film, babasının kendisini ölüme terk ettiği aslan saldırısından özel güçler kazanarak çıkan Sergei Kravinoff'un Avcı Kraven'a dönüşümünü konu ediniyor.

AYI KARDEŞLER :ZAMAN YOLCULUĞU

AYI KARDEŞLER :ZAMAN YOLCULUĞU

Çinli yönetmen Lin Yongchang'un anime filmi "Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu", büyük şehirde yaşayan ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören Vick'in, arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda çıktığı macera dolu yolculuğu ele alıyor.

BAŞLANGIÇLAR

BAŞLANGIÇLAR

Paris’te aynı evi paylaştığı arkadaşının beklenmedik ölümü ve İstanbul’da onarılmayı bekleyen gizemli bir Osmanlı tablosunun arasında, genç bir resim restoratörü yirmili yaşlar bunalımından en az hasarla çıkmaya çalışmaktadır.

CİNTİHAR

CİNTİHAR

Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen Levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır.

GECE BEKÇİSİ

GECE BEKÇİSİ

The Bell Keeper, bir efsaneyi çürütmek için gittikleri yerde kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, efsanenin tam olarak yasakladığı şeyi yapmak, gece yarısı gizemli bir zili çalmak için perili olduğu varsayılan bir kampa gider. Efsaneye göre zili çaldığınızda Hank adında bir katil ortaya çıkar ve herkesi öldürür. Grubun efsaneyi çürütme planı, gerçeğin kurgudan çok daha garip ve çok daha korkutucu olduğunu keşfettiklerinde ters gider.

Anahtar Kelimeler:
film önerileri sinema vizyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması

Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması

Gündem olan TOGG tartışması! '3 Bakan TOGG'a biniyor' dedi ve ekledi: 'Sizi kınıyorum'

Gündem olan TOGG tartışması! '3 Bakan TOGG'a biniyor' dedi ve ekledi: 'Sizi kınıyorum'

Herkes her gün yapıyor! Onun hayatını kaybetmesine neden oldu

Herkes her gün yapıyor! Onun hayatını kaybetmesine neden oldu

Camı kırıp elinde tuttuğu telefonu çaldı! O sırada canlı yayındaydı

Camı kırıp elinde tuttuğu telefonu çaldı! O sırada canlı yayındaydı

'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı

İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.