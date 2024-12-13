Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (13 Aralık 2024)

Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe ve Ariana DeBose'nin başrollerini paylaştığı "Avcı Kraven", bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Meltem Beydilli, macera ve gerilim filmi "Hain"de rol aldı. Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Zeynep Dinsel'in rol aldığı "Başlangıçlar", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut'un yönettiği "Hep Otuz Üç Yaşında", İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor. Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açikgöz ve Buse Kara'nın rol aldığı "Her Şeyin Başı Merkür", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Murat Fıratoğlu'nun çektiği; Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı ve Güneş Sayın'ın oynadığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", bir dram hikayesini konu ediyor. Haftanın animasyonları "Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı" ve "Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu" oldu. Haftanın korku filmleri aldığı "Gece Bekçisi", "Killer Influence" ve "Cintihar" oldu.