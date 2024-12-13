Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (13 Aralık 2024)

Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe ve Ariana DeBose'nin başrollerini paylaştığı "Avcı Kraven", bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Meltem Beydilli, macera ve gerilim filmi "Hain"de rol aldı. Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Zeynep Dinsel'in rol aldığı "Başlangıçlar", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut'un yönettiği "Hep Otuz Üç Yaşında", İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor. Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açikgöz ve Buse Kara'nın rol aldığı "Her Şeyin Başı Merkür", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Murat Fıratoğlu'nun çektiği; Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı ve Güneş Sayın'ın oynadığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", bir dram hikayesini konu ediyor. Haftanın animasyonları "Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı" ve "Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu" oldu. Haftanın korku filmleri aldığı "Gece Bekçisi", "Killer Influence" ve "Cintihar" oldu.
Film, babasının kendisini ölüme terk ettiği aslan saldırısından özel güçler kazanarak çıkan Sergei Kravinoff'un Avcı Kraven'a dönüşümünü konu ediniyor.
Çinli yönetmen Lin Yongchang'un anime filmi "Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu", büyük şehirde yaşayan ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören Vick'in, arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda çıktığı macera dolu yolculuğu ele alıyor.
Paris’te aynı evi paylaştığı arkadaşının beklenmedik ölümü ve İstanbul’da onarılmayı bekleyen gizemli bir Osmanlı tablosunun arasında, genç bir resim restoratörü yirmili yaşlar bunalımından en az hasarla çıkmaya çalışmaktadır.
Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen Levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır.
The Bell Keeper, bir efsaneyi çürütmek için gittikleri yerde kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, efsanenin tam olarak yasakladığı şeyi yapmak, gece yarısı gizemli bir zili çalmak için perili olduğu varsayılan bir kampa gider. Efsaneye göre zili çaldığınızda Hank adında bir katil ortaya çıkar ve herkesi öldürür. Grubun efsaneyi çürütme planı, gerçeğin kurgudan çok daha garip ve çok daha korkutucu olduğunu keşfettiklerinde ters gider.
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