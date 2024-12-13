Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 'Kıyamet günü barınağı' diyerek tanıttı! Sosyal medyada gündem yaratan sığınağın tasarım hatası dikkat çekti: "Diri diri gömülmekten hiçbir farkı yok"

'Kıyamet günü barınağı' diyerek tanıttı! Sosyal medyada gündem yaratan sığınağın tasarım hatası dikkat çekti: "Diri diri gömülmekten hiçbir farkı yok"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 16:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal afetlerden dünya çapındaki çatışmalara kadar küresel felaketlerle ilgili endişe, bazı bireyleri hayatta kalma durumlarına karşı dikkatli bir şekilde hazırlanmaya motive etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma bölgesinde yaşayan Stephanie Norman, kıyamet günü barınağını TikTok'tan paylaşınca viral oldu. Kullanıcılar barınakla ilgili bir tasarım hatasını fark etti.

'Kıyamet günü barınağı' diyerek tanıttı! Sosyal medyada gündem yaratan sığınağın tasarım hatası dikkat çekti: "Diri diri gömülmekten hiçbir farkı yok"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma bölgesinde yaşayan ikş çocuk annesi Stephanie Norman evinin altındaki 2 metreden daha derindeki sığınağı TikTok'ta paylaşarak izleyenleri şaşırttı. Stephanie, 2018 yılında bu sığınağa 25.000 ABD Doları (yaklaşık 873 bin TL) yatırım yaptı. Bodrum, alanı optimize etmek için sürgülü kapılar ve çıkarılabilir basamaklarla tamamlandı. Sığınak 8 kişinin rahatça konaklayabileceği şekilde dizayn edildi. Sığınağın içi birkaç adet pille çalışan el feneri, bir acil durum temizleme kovası ve depolama alanıyla donatıldı.

1

TikTok'tan yaptığı paylaşımında Norman sığınağını tanıtırken, "1,80 boyundayım ve burada dik duramıyorum bile. Kapıda bir kilit var, dolayısıyla büyük bir fırtına veya kasırga olursa, kapının rüzgarda uçmayacağından emin olmak için kapıyı kilitleyebiliriz. Ayrıca sert havaların olduğu bir günde, herkes için ekstra kıyafet seti, şarj cihazları, çocuklar için oyuncaklar, önemli belgeler, ilk yardım çantası, ilaçlar içeren ayrı bir çanta hazırlayacağım" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

2

Ancak TikTok videosunu izleyen pek çok kişi bodrumun kaçma kabiliyeti konusunda endişelerini dile getirdi. Barınak evin hemen altına yapıldığı için evin tamamı yıkılsa kapı açılmıyordu. Bu nedenle pek çok kişi sığınağın diri diri gömülmekten bir farkı olmadığını ifade etti.

3

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Evin içine bir sığınak koymak kötü bir fikir gibi görünüyor. Bence evin çökmesi durumunda dışarı çıkabilmeniz için her zaman bahçede olması gerektiğini düşünüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ev çökerse ne olacak? Dışarı nasıl çıkacaksınız? Barınakta havalandırma sistemi var mı?" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

 Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti

Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti

 Taciz anları kamerada! Yolunu kesip öpmeye çalıştı

Taciz anları kamerada! Yolunu kesip öpmeye çalıştı

 Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

 Kocasını arabada başka bir kadınla yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Kocasını arabada başka bir kadınla yakaladı! Öfkeden deliye döndü
Anahtar Kelimeler:
tiktok sığınak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması

Erdoğan'dan 'geri dönmek istemeyen Suriyeliler' açıklaması

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oldu

Herkes her gün yapıyor! Onun hayatını kaybetmesine neden oldu

Herkes her gün yapıyor! Onun hayatını kaybetmesine neden oldu

'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı

İkiz kız kardeşler 8 gün arayla öldü! Gizemli ölümün sır perdesi aralandı

Pazarda kırdığı taşın değeri dudak uçuklattı! Meğerse milyonlarmış...

Pazarda kırdığı taşın değeri dudak uçuklattı! Meğerse milyonlarmış...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.