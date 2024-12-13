'Kıyamet günü barınağı' diyerek tanıttı! Sosyal medyada gündem yaratan sığınağın tasarım hatası dikkat çekti: "Diri diri gömülmekten hiçbir farkı yok"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma bölgesinde yaşayan ikş çocuk annesi Stephanie Norman evinin altındaki 2 metreden daha derindeki sığınağı TikTok'ta paylaşarak izleyenleri şaşırttı. Stephanie, 2018 yılında bu sığınağa 25.000 ABD Doları (yaklaşık 873 bin TL) yatırım yaptı. Bodrum, alanı optimize etmek için sürgülü kapılar ve çıkarılabilir basamaklarla tamamlandı. Sığınak 8 kişinin rahatça konaklayabileceği şekilde dizayn edildi. Sığınağın içi birkaç adet pille çalışan el feneri, bir acil durum temizleme kovası ve depolama alanıyla donatıldı.

TikTok'tan yaptığı paylaşımında Norman sığınağını tanıtırken, "1,80 boyundayım ve burada dik duramıyorum bile. Kapıda bir kilit var, dolayısıyla büyük bir fırtına veya kasırga olursa, kapının rüzgarda uçmayacağından emin olmak için kapıyı kilitleyebiliriz. Ayrıca sert havaların olduğu bir günde, herkes için ekstra kıyafet seti, şarj cihazları, çocuklar için oyuncaklar, önemli belgeler, ilk yardım çantası, ilaçlar içeren ayrı bir çanta hazırlayacağım" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ancak TikTok videosunu izleyen pek çok kişi bodrumun kaçma kabiliyeti konusunda endişelerini dile getirdi. Barınak evin hemen altına yapıldığı için evin tamamı yıkılsa kapı açılmıyordu. Bu nedenle pek çok kişi sığınağın diri diri gömülmekten bir farkı olmadığını ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Evin içine bir sığınak koymak kötü bir fikir gibi görünüyor. Bence evin çökmesi durumunda dışarı çıkabilmeniz için her zaman bahçede olması gerektiğini düşünüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ev çökerse ne olacak? Dışarı nasıl çıkacaksınız? Barınakta havalandırma sistemi var mı?" yorumunu yaptı.