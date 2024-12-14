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  4. Kirpik diplerinde sarı lekeler fark etti! Kirpiklerinden böcek çıkınca şoke oldu: "Ne yapacağımı bilemedim"

Kirpik diplerinde sarı lekeler fark etti! Kirpiklerinden böcek çıkınca şoke oldu: "Ne yapacağımı bilemedim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 07:40
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Kirpik diplerinde sarı lekeler fark etti! Meğerse böcekmiş... Tayvanlı ismi açıklanmayan bir kadın gözlerinin kanlanması, kaşınması, sulanması ve iltihaplanması nedeniyle doktora başvurdu. Kirpik diplerinde sarı lekelerin olduğunu dile getiren ismi açıklanmayan hasta doktorun teşhisiyle şoke oldu. Hastanın sadece tek bir kirpiğinde 11 adet böcek olduğu ortaya çıktı.

Kirpik diplerinde sarı lekeler fark etti! Kirpiklerinden böcek çıkınca şoke oldu: "Ne yapacağımı bilemedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'da ismi açıklanmayan hasta gözlerinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitti. ETtoday web sitesinin haberine göre, mikroskop altında numune toplayan Dr. Wang Mengqi hastanın göz kapaklarının altındaki sarı lekeleri inceledi. Sadece bir kirpiğin dibinde 11 adet böceğin süründüğü, ayrıca göz kapağının tamamında larvaların olduğu keşfedildi. Hasta yaşadığı olayın şokuyla, "Doktor gözümde böcekler olduğunu söylediğinde ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum" dedi. Derinlemesine bir temizlik ve tedavi sonrasında hasta iyileşerek taburcu edildi.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI

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Dr. Wang Mengqi, göz doktoru ve klinik müdürü konuyu Facebook'ta paylaşarak kadının kirpik diplerinde bulunan böceğin kirpik akarı (Demodex) olduğunu belirtti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Dr. Mengqi, "Zorunlu değilse ellerinizi gözlerinize sürmemelisiniz. Göz çevresini temizlemek dişlerinizi fırçalamak gibidir. Günlük hijyen rutini olmalı. Makyajınızı her gün iyice yıkamalısınız. Makyajla uyumaktan kaçının. Ayrıca makyaj yaparken göz kapağının içine veya kenarına eyeliner sürmekten kaçının. Kozmetik ürünlerini başkalarıyla paylaşmamak da çok önemli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan kirpik böcek
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