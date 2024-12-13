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Sosyal medya fenomeni canlı yayında hırsızın hedefi oldu! Camı kırıp elindeki telefonu aldı, koşarak böyle uzaklaştı

13.12.2024 16:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 16:38
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Sosyal medyada 'Milica' olarak bilinen Arjantinli sosyal medya fenomeni Micaela Ybanez arabasının içinde canlı yayın yaparken alışılmadık bir şekilde cep telefonu çalındı. Hırsızlığın meydana gelmesinden kısa bir süre önce Milica ve canlı yayın konuğunun elefonunun çalınma olasılığı konusunda şaka yapması da dikkat çekti.

MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'de Twitch platformundaki yayınlarıyla tanınan ve daha çok "Milica" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Micaela Ybanez Buenos Aires'in Once mahallesinde yaptığı alışverişin ardından aracında eski boks şampiyonu Sergio 'Maravilla' Martínez'in menajerliğini yapan Nico Acosta ile birlikte çekim yapıyordu.

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İkili canlı yayın yaptıkları sırada aracın arkasından bir şahıs belirdi ve şiddetli bir şekilde camı kırarak Milica'nın elindeki cep telefonunu kaptı. Hırsızlık sırasında şaşkına dönen Milica ve Acosta olaya tepki göstermedi.

CANLI YAYIN DEVAM ETTİ

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Telefon hala yayın yaptığı için hızla koşmaya başlayan ve motosiklete binen suçlunun yüzünün bir kısmını yakalamayı başardı. Adam kayıt yaptığını anlayınca elleriyle kamerayı kapatmaya çalıştı.

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Hırsızlık olayının ardından sosyal medya hesaplarında 3 milyon takipçisi bulunan Milica, parçalanan
cam kırıkları nedeniyle bazı kesikler yaşamasına rağmen iyi olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Arjantin hırsızlık
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