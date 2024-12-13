Sosyal medya fenomeni canlı yayında hırsızın hedefi oldu! Camı kırıp elindeki telefonu aldı, koşarak böyle uzaklaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'de Twitch platformundaki yayınlarıyla tanınan ve daha çok "Milica" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Micaela Ybanez Buenos Aires'in Once mahallesinde yaptığı alışverişin ardından aracında eski boks şampiyonu Sergio 'Maravilla' Martínez'in menajerliğini yapan Nico Acosta ile birlikte çekim yapıyordu.

İkili canlı yayın yaptıkları sırada aracın arkasından bir şahıs belirdi ve şiddetli bir şekilde camı kırarak Milica'nın elindeki cep telefonunu kaptı. Hırsızlık sırasında şaşkına dönen Milica ve Acosta olaya tepki göstermedi.

CANLI YAYIN DEVAM ETTİ

Telefon hala yayın yaptığı için hızla koşmaya başlayan ve motosiklete binen suçlunun yüzünün bir kısmını yakalamayı başardı. Adam kayıt yaptığını anlayınca elleriyle kamerayı kapatmaya çalıştı.

Hırsızlık olayının ardından sosyal medya hesaplarında 3 milyon takipçisi bulunan Milica, parçalanan

cam kırıkları nedeniyle bazı kesikler yaşamasına rağmen iyi olduğunu açıkladı.