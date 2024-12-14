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Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki... Duyan kulaklarına inanamadı: İş yerindeyken evini sattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 08:17
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Kocasının kendisini aldattığını öğrenen bir kadın, kocası işteyken evde radikal bir eylemde bulunmaya karar verdi. Evini satan ve telefon numarasını değiştirerek kayıplara karışan kadın intikam hikayesini TikTok'tan anlatınca kısa sürede viral olmayı başardı.

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki... Duyan kulaklarına inanamadı: İş yerindeyken evini sattı

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta son dönemde aldatılan kadınların hikayelerini paylaşması trend haline geldi. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra ondan aldığı intikamı anlattı. Kocasının uzun süredir başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın eşi işteyken evlerini satışa çıkarttı. O eve dönmeden ise, taşınabilir evlerinin satılıp yeni sahibine ulaşmasını sağladı. Ardından ise telefon numarasını değiştirerek eşinin kendisine ulaşmasını engelledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tepkisini görmek için her şeyi verirdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu hikaye benim için asla eskimeyecek. Lütfen tekrar tekrar anlatmaya devam edin" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Aldatma aldatmak
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