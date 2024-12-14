Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki... Duyan kulaklarına inanamadı: İş yerindeyken evini sattı

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta son dönemde aldatılan kadınların hikayelerini paylaşması trend haline geldi. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra ondan aldığı intikamı anlattı. Kocasının uzun süredir başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın eşi işteyken evlerini satışa çıkarttı. O eve dönmeden ise, taşınabilir evlerinin satılıp yeni sahibine ulaşmasını sağladı. Ardından ise telefon numarasını değiştirerek eşinin kendisine ulaşmasını engelledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tepkisini görmek için her şeyi verirdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu hikaye benim için asla eskimeyecek. Lütfen tekrar tekrar anlatmaya devam edin" yorumunu yaptı.