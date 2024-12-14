Hareketine kimse anlam veremedi! Açık hava alışveriş merkezindeki donmuş vitrini yalayınca dili yapıştı: Dakikalarca öylece bekledi

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney şehrindeki bir alışveriş merkezinde sergilenen donmuş bir vitrin tuhaf anların yaşanmasına neden oldu. İsmi açıklanmayan bir ziyaretçi kentte havanın oldukça sıcak ve nemli olduğu bir günde vitrini yalayarak serinlemek istedi. Ancak adamın dilinin, kalabalık bir alışveriş merkezinin ortasında dondurulmuş vitrine yapışması utanç verici bir an olarak ortaya çıktı.

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Güvenlik görevlisinin buzları eritmek için adamın dilinin üzerine su dökmesine rağmen adam dilini donmuş vitrinden çıkartamadı. Orada ne kadar süre mahsur kaldığı tam olarak bilinmiyor ancak yanından geçen insanlar o anları cep telefonlarına kaydetmeyi ihmal etmedi.