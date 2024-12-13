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  4. İki günlük bebeği döverken kameralara yakalandı! Sarstı, tokat attı yetmedi odanın diğer ucuna fırlattı: Ebeveynleri o anları tesadüfen gördü

İki günlük bebeği döverken kameralara yakalandı! Sarstı, tokat attı yetmedi odanın diğer ucuna fırlattı: Ebeveynleri o anları tesadüfen gördü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 10:55
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Hillsborough bölgesinde iki günlük yeni doğmuş bebeğe bakıcılık yapması için işe alınan doğum bakıcısı Guitan Liu'nun uyguladığı şiddet bebek kamerasına yansıdı. Aile tesadüf eseri izledikleri görüntülerde Liu'nun 2 günlük kızlarını önce sarstığını sonrasında ise tokat attığını ve odanın diğer ucuna fırlattığını gördü. Aile polise şikayette bulunduğu sırada Liu evden kaçtı. Şimdi polise her yerde bakıcıyı arıyor.

İki günlük bebeği döverken kameralara yakalandı! Sarstı, tokat attı yetmedi odanın diğer ucuna fırlattı: Ebeveynleri o anları tesadüfen gördü

MYNET|DIŞ HABERLER Kaliforniyalı yeni doğmuş bir bebeğin ebeveynleri kendilerine yardımcı olması için doğum bakıcısı Guitan Liu ile anlaştı. Aile bebek kamerasında geri dönük olarak izleme yaptıklarında bakıcılarının 2 günlük bebekleriyle yalnız kaldığında ona şiddet uyguladığını fark etti. 2 günlük bir bebeği dövdüğü, boğduğu ve fırlattığı iddia edilen dadı, şok edici görüntülerin yayınlanmasının ardından ABD'den kaçtı.

"BU KESİNLİKLE KORKUNÇ"

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ABD'li yayın kuruluşu ABC7'ye konuşan çocuğun babası gördükleri karşısında şoke olduğunu ve bu görüntüleri izlenmenin herhangi bir ebeveyn için korkunç olduğunu dile getirdi. Aile bakıcıyı Eylül aylarının sonlarında yeni doğan kızlarına bakması için tuttuklarını söyledi. Evlerinde bulunan kızlarının şiddete uğradığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan aile görüntülerin altına, "Eylül ayının sonlarında, tatlı kızımız dünyaya geldi. Ne yazık ki, kısa süre sonra yıkıcı bir deneyimle karşı karşıya kaldık" notuyla paylaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

San Mateo İlçe Bölge Savcısı Steve Wagstaffe, davanın son derece ciddi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Liu'nun ise memleketi Çin'e kaçtığı düşünülüyor.

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bebek bakıcısı Amerika Kaliforniya bebek
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