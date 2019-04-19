19 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 19 Nisan Cuma gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı… Tüm kanalların 19 Nisan Cuma yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ! KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI ATV

19 Nisan sabah 07:00’da yayınlanacak olan Kahvaltı Haberleri’nin hemen ardından 08:30’da Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı yayınlanacak. 10:00’da Müge Anlı İle Tatlı Sert, sonrasında Gün Ortası, 14:00’da ise Beni Bırakma yayına girecek. 16:20’de Esra Erol’la onun hemen arkasında ise ana haber bülteni ekrana gelecek. 20:00’da Hercai adlı dizinin yeni bölümü yayınlanacak. 00:15’de ise ekranda yine Nihat Hatipoğlu olacak. Berat kandili için özel hazırlanan programın bitiminde son Durak yayına girecek. Gece ise Zengin ve Yoksul ile Sen Anlat Karadeniz dizileri arka arkaya yayınlanacak.

Star

Star Tv’nin sabah kuşağında her zamanki gibi Kara Sevda dizisi var. 07:00’da ise eğlenceli sunumu ile Mesut Yar güncel olayları ekrana taşıyacak. Anneler ve Gelinler adlı yarışmanı tekrarı ise Mesut Yar İle Bugün’den sonra yayınlanacak. 12:30’da ekranların sevilen bir başka yüzü Nursel, konukları ile karşınıza gelecek. 15:00’da Kocam Yaparsa sonra Anneler ve Gelinleri yine tekrar bölümleri ile Star Tv kanalında. 18:45’te ana haber bülteni var. 20:00’da ise sevilen dizi İstanbullu Gelin’in yeni bölümü yayınlanacak. 00:15’de ise Berat Kandili Özel programı ekranda olacak. TRT 1

TRT 1’in 19 Nisan Cuma gündüz kuşağı hafta içi diğer günler ile aynı. Yayınlanacak programlar sırası ile Baba Candır, Seksenler, Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi, Pelin Çift İle İyi Fikir, Aileler Yarışıyor, Işığın Prensesi. 19:00’da ekranda olacak ana haber bültenin hemen ardından ise Berat Kandili Özel programı yayınlanacak. Sevilen dizi Payitaht "Abdülhamid" ise 22:00’da ekrana gelecek. Gece ise Vuslat adlı dizi var.

Kanal D

Hayat Sağlıklı Güzel ile güne başlayan Kanal D’de sabah 08:15’ten itibaren M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti seyredilebilir. Sonrasında Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı ekranda. Gelinim Mutfakta ise 12:15’te başlayacak. Yaralı Kuşlar 16:00’da, Arka Sokaklar 17:00’da yayınlanacak. 18:45’teki ana haberin ardından ise Arka Sokaklar’ın yeni bölümü ekranda olacak. 00:15’te de Berat Kandili Özel programı izlenebilir. 02:00’da ise Kupa isimli film var. TV8

19 Nisan sabahında 06:30’da Oynat Bakalım, 07:00’da Günaydın Doktor, 09:15’te Gel Konuşalım, 11:00’da Survivor Panorama ekranlara gelecek. Gerçeğin Peşinde ve Yemekteyiz bu programların hemen ardından arka arkaya yayınlanacak. 20:00’da Kızım adlı dizinin yeni bölümü, 23:15’te ise Eser Yenler Show’un yeni bölümü ekranda olacak. 01:15’te ise EYS Gece Modu izlenebilir. FOX TV

Fox Tv’nin hafta içi yayın akışı içinde 19 Nisan gününde de pek bir değişiklik yok. 07:15’te İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat, 10:00’da Çağla Şikel’in sunduğu Çağla İle Yeni Bir Gün yayınlanacak. 12:15’te Yasak Elma, 13:45’te ise Bir Aile Hikayesi adlı diziler alt yazılı olarak ekrana gelecek. 16:00’da yayınlanan Zuhal Topal ile Sofrada programı aynı zamanda haftanın da son programı olacak. Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber ise 19:00’da başlayacak. 20:00’da Yasak Elma adlı dizi izlenebilir. 02:00’da ise Fatih Savaş İle Berat Kandili Özel Programı var.